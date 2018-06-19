Роскошь и комфорт: как выглядит плацкарт по-японски

Япония владеет сравнительно небольшой площадью, а развитие технологий и экономики в этой стране позволило оборудовать современные скоростные железнодорожные пути. Японские высокоскоростные поезда могут преодолеть 600 км всего за несколько часов, поэтому надобность в ночных рейсах здесь существенно снизилась.

В Японии насчитывается всего несколько ночных поездов, которые способны доставить пассажиров из Токио в префектуру Симанэ или же на территорию острова Сикоку. Однако даже такие поезда оборудованы высоким стандартам комфорта, поэтому даже плацкарт здесь выглядит очень удобным.

Всего на данные рейсы можно купить билеты в любой из трех доступных классов: люкс, купе II класса и еще один — «нобиноби». Те, у кого есть проездной JR Rail Pass, действующий в Японии, имеют возможность получить билет в японскую версию плацкарта практически бесплатно.

Anews

Данные вагоны здесь двухуровневые, притом места для пассажиров сверху и снизу абсолютно одинаковые. Каждое место имеет окно, а также оборудовано полкой, розеткой, несколькими лампами и шторками. Пассажиры разделены небольшими стенками, а на верхние места есть небольшая лестница.

Одноместное купе «люкс» является зоной повышенного комфорта и помимо стандартного места для сна, розеток и ламп, имеется своя раковина, стол и стул, а также телевизор и кондиционер. Все приборы регулируются посредством панели, позволяющей управлять громкостью, яркостью света и температурой в номере.

Anews

Все пассажиры, которые путешествуют в классе «люкс», помимо прочих удобств также могут получить небольшую косметичку с главными принадлежностями для душа.

В частности, там можно найти зубную пасту с щеткой, шампунь, а также бритву и расческу. В вагонах также есть купе II класса на одного пассажира и двухместные номера, которые обойдутся намного дешевле, но комфорт от цены не пострадает. Для всех путешественников предоставляется возможность принятия душа в инновационных душевых кабинах.

Anews

За шесть минут такого удовольствия придется отдать всего около сотни рублей. После каждого пассажира кабина самоочищается и дезинфицируется, поэтому для каждого следующего пассажира она будет абсолютно безопасна.