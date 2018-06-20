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Секретный космический пистолет, созданный в СССР
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Секретный космический пистолет, созданный в СССР 

Don't Panic 20 июня 2018
Фото: Don't Panic
Пока Хан Соло размахивал переделанным маузером в «Звездных войнах», инженеры СССР разрабатывали самое настоящее космическое оружие, которое можно было использовать прямо на орбитальной станции. Готовились к захвату космоса? Вполне возможно.
dnpmag.com
Лазерный пистолет был разработан специалистами, которые несколькими годами ранее реализовали проект военной космической станции «Алмаз». Она была оснащена орбитальной пушкой, ну а лазерный пистолет, предназначенный для космонавтов, долгое время оставался засекреченным проектом.
В советских архивах лазерный пистолет характеризовался как индивидуальное оружие самообороны на орбите. Но даже в параноидальной атмосфере холодной войны трудно представить себе сценарий, в котором «вероятный противник» берет штурмом космическую станцию.
dnpmag.com
Впрочем, лазерный пистолет и не был предназначен для поражения живой силы противника. Он был нужен, чтобы эффективно выводить из строя чувствительные элементы оптических систем: предполагалось, что удачным выстрелом можно отправить вражеский спутник в бесконечные блуждания по бескрайнему космосу.
Лазерный пистолет так никогда (по крайней мере, официально) и не был принят на вооружение. Сейчас его можно увидеть в музее военной академии РВСН имени Петра Великого.
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