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В Голландии установили фонари для летучих мышей
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В Голландии установили фонари для летучих мышей 

Рамблер 20 июня 2018
Фото: Signify
В голландском городке Цвидхок-Ньивкоп появились специальные уличные фонари, которые светят в красном цветовом диапозоне. А все потому, что там живет несколько видов редких летучих мышей.
Вообще эти зверьки практически ничего не видят, но свет обычных фонарей сбивает с толку их "внутренний компас", мыши врезаются в деревья, дома, машины и погибают.
Чтобы спасти животных, компания Signify совместно с Вагенингенским университетом разработали специальные фонари. Они светятся в красном диапазоне и имеют такую длину волны, которая не мешает зверям ориентироваться. Кроме того, новая система освещения использует на 70% меньше энергии по сравнению с обычными фонарями.
Таким образом, Голландия стала первым местом на планете, дружелюбным для летучих мышей. Пока такие технологии не применяются больше ни в одной точке мира.
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