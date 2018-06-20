В Голландии установили фонари для летучих мышей

В голландском городке Цвидхок-Ньивкоп появились специальные уличные фонари, которые светят в красном цветовом диапозоне. А все потому, что там живет несколько видов редких летучих мышей.

Вообще эти зверьки практически ничего не видят, но свет обычных фонарей сбивает с толку их "внутренний компас", мыши врезаются в деревья, дома, машины и погибают.

Чтобы спасти животных, компания Signify совместно с Вагенингенским университетом разработали специальные фонари. Они светятся в красном диапазоне и имеют такую длину волны, которая не мешает зверям ориентироваться. Кроме того, новая система освещения использует на 70% меньше энергии по сравнению с обычными фонарями.

Таким образом, Голландия стала первым местом на планете, дружелюбным для летучих мышей. Пока такие технологии не применяются больше ни в одной точке мира.