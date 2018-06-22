Ещё
Создан протез, который чувствует боль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создан протез, который чувствует боль 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Последняя разработка американских ученых — начало новой эпохи в области протезирования.
Инженеры из Университета Джона Хопкинса разработали электронную кожу, уникальность которой состоит в способности посылать в кору головного мозга сигнал о боли. Предполагается, что такая функция действительно обеспечит безопасность данным протезам, соответственно, и их владельцам.
Известно, что камень преткновения любого качественного протеза — это неспособность чувствовать. Именно достижение ощущений в искусственной конечности является целью инженеров. Но исследователи полагают, что необходима не только возможность осязать, но и чувство боли в протезе. Тогда в момент мгновенной боли с помощью рефлексов можно будет постараться избежать опасности из внешней среды. Так мы поступаем, когда, например, касаемся горячей сковороды и одергиваем руку, избегая ожога.
Новая разработка исследователей стала возможна благодаря 29-летнему мужчине с ампутированными руками. Он сообщал, какие ощущения передаются ему через протез с электронной кожей на поверхности. Таким образом приспособление было настроено.
Ознакомиться с полученными результатами можно в журнале Science Robotics.
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые выявили снижение уровня интеллекта у людей Первыми молодоженами 2017 года стали Павел Юдин и Ярославна Литвинова В Москве пройдет вечеринка в честь выхода новой книги о Гарри Поттере
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Элла Харпер: судьба «девочки-верблюда»22
В чем была ошибка палача Емельяна Пугачева7
Пляжные фото сзади разрывают соцсети59
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли2
Жуткие племена, в существование которых верили
Видео
04:48
В США нашли «зародыш» снежного человека
Безумный мир
05:29
Как на самом деле устроены наручники
Вещи
01:06
Схватка акулы-молота с тарпоном попала на видео
Безумный мир
10:53
Люди, выжившие на необитаемом острове
Люди
05:53
Достопримечательности, выдуманные для туристов
Места
00:32
Огромное бревно на дороге оказалось живым
Безумный мир
13:32
Тайны, которые мы всё-таки раскрыли
Истории
10:56
Жуткие племена, в существование которых верили
Истории Безумный мир
02:53
На Гавайях вулкан извергается драгоценными камнями
Безумный мир
10:14
Секретное супероружие Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение