Создан протез, который чувствует боль

Последняя разработка американских ученых — начало новой эпохи в области протезирования.

Инженеры из Университета Джона Хопкинса разработали электронную кожу, уникальность которой состоит в способности посылать в кору головного мозга сигнал о боли. Предполагается, что такая функция действительно обеспечит безопасность данным протезам, соответственно, и их владельцам.

Известно, что камень преткновения любого качественного протеза — это неспособность чувствовать. Именно достижение ощущений в искусственной конечности является целью инженеров. Но исследователи полагают, что необходима не только возможность осязать, но и чувство боли в протезе. Тогда в момент мгновенной боли с помощью рефлексов можно будет постараться избежать опасности из внешней среды. Так мы поступаем, когда, например, касаемся горячей сковороды и одергиваем руку, избегая ожога.

Новая разработка исследователей стала возможна благодаря 29-летнему мужчине с ампутированными руками. Он сообщал, какие ощущения передаются ему через протез с электронной кожей на поверхности. Таким образом приспособление было настроено.

Ознакомиться с полученными результатами можно в журнале Science Robotics.