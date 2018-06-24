Без каких вещей не мог обойтись русский царь

16 января 1547 года в России венчался на царство первый царь всея Руси, Иван IV. Титул царя подразумевал не только особый статус, но и должные регалии. Предлагаем провести ревизию главных атрибутов русского царя.

«Тяжела ты, шапка Мономаха»

«Шапка золотая» упоминается во всех духовных грамотах, начиная с момента правления Ивана Калиты. Символ-корона российского самодержавия был предположительно изготовлен восточными мастерами в конце XIII — начале XIV века и подарен византийским императором Константином Мономахом своему внуку Владимиру. Последним царем, который примерял реликвию, стал Петр I. Некоторые исследователи утверждают, что шапка Мономаха является не мужским, а женским головным убором — под меховой оторочкой, якобы, остались приспособления для височных украшений. Да и изготовлена была шапка спустя 200 лет после смерти Владимира Мономаха. Что ж, даже если история появления этого атрибута царской власти — всего лишь легенда, это не помешало ему стать образцом, по которому изготавливались все последующие царские венцы.

Золотое яблоко

Золотой шар, увенчанный крестом или короной, — держава — впервые была использована в качестве символа русского самодержавия в 1557 году. Проделав долгий путь, держава пришла к русским монархам из Польши, впервые приняв участие в церемонии венчания Лжедмитрия I. В Польше, заметим, держава именовалась яблоком, являясь библейским символом познания. В русской христианской традиции держава символизирует Царство Небесное. С момента правления Павла I держава представляла собой синий, увенчанный крестом, яхонтовый шар, усыпанный бриллиантами.

Пастушеский посох

Атрибутом русской власти скипетр стал в 1584 году во время венчания на царство Федора Иоанновича. Так появилось понятие «скипетродержатель». Само же слово «скипетр» — древне-греческое. Считается, что прообразом скипетра был пастушеский посох, который в руках архиереев наделялся символизмом пастырской власти. С ходом времени скипетр не только был существенно укорочен, но и своим оформлением уже мало походил на скромный пастушеский посох. В 1667 году скипетр появился в правой лапе двуглавого орла — государственного герба России.

«На золотом крыльце сидели…»

Трон, или престол, — один из важнейших символов власти, сначала княжеской, потом царской. Подобно крыльцу дома, которое создавали для всеобщего любования и восхищения, с особенным трепетом подходили и к созданию трона, при этом обычно их делали несколько. Один устанавливали в Успенском соборе Московского Кремля — этот трон участвовал в церковной процедуре миропомазания самодержца. Другой — в резных палатах Кремля. На этот престол царь садился после светской процедуры принятия власти, на нем он также принимал послов и влиятельных лиц. Существовали еще и «мобильные» троны — они путешествовали с царем и появлялись в тех случаях, когда надо было максимально убедительно представить царскую власть.

Византийские оплечья

Обычай носить оплечья, или бармы, пришел на Русь из Византии. Там они являлись частью парадных одеяний императоров. По преданию, бармы прислал для Владимира Мономаха византийский правитель Алексей I Комнин. Летописное упоминание барм относится к 1216 году — расшитые золотом оплечья носили все князья. С середины XVI века бармы становятся непременным атрибутом царского венчания на царство. С золоченого блюда в алтаре их в определенный момент подавали митрополиту епископы, которые, в свою очередь, получали их от архимандритов. После троекратного целования и поклонения, митрополит возлагал благословенные крестом бармы на царя, после чего следовало возложение венца.

«Ох, рано, встает охрана»

По обе стороны от трона всяк входящий мог видеть двух рослых красавцев, царских оруженосцев и телохранителей — рынд. Они были не только эффектным «атрибутом» на церемониях приемов иностранных послов, но и сопровождали царя во время походов и поездок. Облачению рынд можно позавидовать: горностаевые шубы, сафьяновые сапоги, песцовые шапки… Место по правую руку было почетнее, отсюда и пошло понятие «местничество». Борьбу за почетное звание царского рынды вели молодцы самых лучших фамилий.

За семью печатями

Первой известной печатью XII века, вырезанной из металла, стал оттиск князя Мстислава Владимировича и его сына Всеволода. К XVIII веку русские цари пользовались печатями-перстнями, настольными оттисками и печатями-подвесками. Маленький вес последних позволял носить их на шнурке или на цепочке у пояса. Печати резались по металлу или из камня. Чуть позже излюбленным материалом становится горный хрусталь и его разновидности. Интересно, что с XVII века стали производить печати со съемной легендой — текстом, что позволяло новому царю использовать печать своего предшественника. В конце XVII века русские цари имели более двух десятков различных печатей, а печать европейского гравера Иоганна Гендлингера с могучим двуглавым орлом служила российским монархам более века, вплоть до конца правления Николая I.