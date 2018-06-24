Как седло использовали в качестве алкотестера

Кажется, у конского седла может быть лишь одно назначение, но история доказывает, что русские «с превеликой выдумкой» нашли ему и другие применения.

Подушка

Одно из первых упоминаний использования седла в качестве подушки находим в Повести временных лет, где рассказывается о князе Святославе, сыне Игоря и Ольги. Он спал на подседельном войлоке, положив под голову седло, и того же требовал от дружины.

Такой сон был особенностью походов Святослава, который «легко ходя, аки пардус» (барс), не обременял войско необходимостью транспортировать шатры и постели. Они, по мнению князя, осложняли передвижение, замедляли войско и лишали его мобильности.

Позднее находку Святослава использовали не только военачальники и солдаты, но и обычные крестьяне. Склонить голову на седло во время ночного выпаса скота намного приятнее, чем на голую землю, которая утром покроется росой.

Постриг

Посажение на коня, опаясывание мечом и постриг были обязательными элементами инициации юного княжича на Руси. У Татищева читаем, как в 1192 году князь Всеволод «учинил постриги сыну своему Юрию», а затем и сыну Ярославу. Интересно, что во время обряда пострига, 4-5-летнего мальчика сажали на стационарно установленное седло, а священник состригал ему прядь волос. Затем седло вместе с юным наездником перемещали на боевого коня.

С этого момента под руководством кормильчича княжич начинал обучаться верховой езде и воинским премудростям. В своем Поучении Владимир Мономах делится, как непросто ему давалась сия наука в юности: он часто падал с коня, «голову дважды разбивал, руки-ноги калечил».

Седло было обязательным атрибутом воинской подготовки, во время которой и князья, и витязи тренировались удерживаться на лошади, заскакивать в седло на ходу, переворачиваться, «луки гнути» и стрелять в мишени. К слову, мишени неожиданно высовывали из ямы «юные отроки». Они же бежали по полю с привязанными к палке щитами, чтобы воин тренировался поражать движущегося врага.

Заработок

Русские седла являлись отличным экспортным товаром. Австрийский посол Герберштейн в начале XVI века писал, что «русские вывозят в Татарию седла и узды». По словам англичанина Дженкинсона, путешествовавшего по Московии в 1557 году, русские делали искусные седла «из дерева и жил», золотили их, украшали дамасской ковкой, крыли сафьяном или сукном.

Спрос на русские седла не ослабевал, они легко конкурировали на азиатском рынке, а их популярность объяснялась чрезвычайным удобством. По крайней мере, до XVII века русская форма седел сильно отличалась от европейской и больше походила на иранскую. Как писал Герберштейн, сконструированы седла были таким образом, чтобы наездники «без особого труда» поворачивались во все стороны и натягивали лук, чтобы отстреливаться на скаку.

Крепеж

Русская кавалерия использовала обязательный атрибут конской амуниции не только для верховой езды, но и в качестве основы для закрепления необходимого в походе скарба. Вплоть до середины XIX века на заднюю луку вешали по нескольку тюков: в одном — вещи для солдата, во втором — для лошади, в третьем — минимальный провиант.

Вместо холщовых или кожаных сумок иногда использовали чемоданы, которые закрепляли сзади вместе со свернутой попоной. Часто вес укомплектованного седла доходил до четырех десятков кило, и это не считая оружия и веса самого всадника.

Визитка

Уже упомянутый Дженкинсон писал: если русский «имеет хоть какие-то средства», он «никогда не выйдет из дому пешком». Каждый состоятельный человек старался заказать верховую упряжь побогаче. Седла обкладывали гравированными пластинками из серебра иль злата, украшали чернью, эмалью, финифтью.

Седельную подушку делали из сафьяна, черпак расшивали золотым шелком и «усаживали жемчугом». Хорошее седло должно было не только обеспечивать комфорт во время верховой езды, но и сообщать статус всадника каждому встречному. В этом случае седло становилось своеобразной визитной карточкой, которая могла многое рассказать о хозяине.

Алкотестер

Как известно, в русской традиции есть обычай выпить на посошок. Коснулась она и седла. Перед тем как гость попытается попасть ногой в стремя, ему подносят стременную стопку, а затем и седельную.

Седло в сочетании с алкоголем становилось своеобразным алкотестером, помогающим проверить, в какой кондиции находится гость, сможет ли удержаться в седле и добраться до дома.

Погребение

Во времена язычества поклонявшиеся Святовиду восточные славяне, считали белого коня священным животным. Поэтому каждый почивший родовитый соплеменник должен был и после окончания жизни земной не расставаться с красивым жеребцом, который достоин «седла богов».

А потому язычники на смертный одр клали не только тело скончавшегося, но и все необходимое, в том числе коня в полной упряжи. Так, по наблюдениям археолога Бориса Рыбакова, в захоронениях XI века фрагменты седел — не такая уж редкость.

Если принять за истину версию о том, что княжившего с 862 года в Великом Новгороде Рюрика похоронили на Шум-горе (Новгородская область), то, по преданию, тело князя погребли в кургане в золотом гробу с конем и позолоченным седлом.