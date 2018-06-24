Почему в русской армии использовали портянки

«Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился» (Ильф и Петров, «Золотой телёнок»).

До недавнего времени портянки были неизменным атрибутом солдатского обмундирования. Появились они довольно давно: еще в конце первого тысячелетия их носили вместе с лаптями, но наибольшую известность им принесла «служба» в армии.

На первый взгляд, все просто. Кусок ткани обматывался вокруг ноги и носился наподобие носка под определенную обувь, в Советской армии, например, с кирзовыми сапогами. Но наматывать портянки нужно было уметь, следовало соблюдать «технологию».

Неправильно намотанные портянки могли доставить бойцу немало проблем, вплоть до серьезных повреждений ступней. К тому же необходимо было успеть обернуть портянки вокруг ног за 20 секунд — таков был норматив. «Уставной» же размер портянки составлял 35х90 см: если она была шире — ее неудобно было наматывать, короче — сложно было фиксировать на щиколотке.

Несколько лет назад в российской армии решили отказаться от кирзовых сапог, а вместе с ними — и от портянок. На смену им пришли более удобные берцы и носки. Но удобные ли? Попытаемся разобраться.

До сих пор в Сети не утихают споры об использовании в армии носков с берцами. Главный плюс в пользу нововведения — скорость и удобство. Одним из минусов пары носки+берцы называют характерное амбре, заполняющее казарму в конце дня физподготовки. Ко всему прочему, когда носишь носки вместе с сапогами, они довольно быстро изнашиваются и рвутся.

Минус портянок — сложность наматывания и несовременность. Плюсов же, оказывается, немало.

Универсальность

Благодаря тому, что портянка может быть сделана из ткани практически любого размера, с ней можно надеть сапоги на размер больше и они не будут болтаться на ноге. Кроме того, ее можно изготовить из любого куска ткани, подвернувшегося под руку. Возможно, в данном случае будет не очень комфортно, но какой-то путь вы с ней проделаете.

Хранить в тепле

Зимой запасная пара портянок хранится в тепле, за пазухой, чтобы при необходимости поменять портянки на улице можно было обмотать ноги в теплую ткань, а не в задубевшую на морозе.

Скорость наматывания

Да, да. Несмотря на то что технология наматывания портянок довольно непроста, есть способ, как справиться с этим быстрее, чем надеть носки.

Способ называется «парашютом»: разложенная портянка наматывается поверх сапога, и в случае тревоги солдат просто надевает ее на ногу. Конечно, через какое-то время ее придется перемотать по правилам, но на случай внезапной проверки боеготовности — сойдет.

Промок? Не проблема

Вы часто носите с собой запасные носки? А что делать, если ноги промокли? Носки в таком случае придется снимать и сушить. А портянка и здесь готова дать носкам сто очков вперед. Мокрую портянку достаточно снять и перемотать сухим краем — размер материи позволяет. Тот же метод пригодится, если портянка каким-то удивительным образом протерлась. Кроме того, ногам теплее от того, что они обернуты в два слоя ткани.

Гигиеничность

В отличие от носков флисовая портянка быстро сохнет и хорошо отводит влагу, в том числе пот. Даже после долгого марш-броска по пересеченной местности ощущения для ног более комфортные, а сама портянка не источает характерный аромат, чем не могут похвастаться носки.

И еще одна хитрость, используемая русскими солдатами. Если обувь достаточно свободная, как, например, резиновые сапоги, или не подходит по размеру, то портянки могут разматываться. Для устранения этого неудобства было придумано довольно элегантное решение — поверх портянки надевался легкий носок, фиксирующий ее в замотанном положении.

Несмотря на некоторую архаичность, портянки и сейчас пользуются популярностью среди охотников, рыбаков и рабочих. Служившие в армии, практически единодушно утверждают, что при выборе между портянками и носками однозначно отдадут предпочтение первым. Говорят, с ними — и в жару и в холод и в снег и в грязь. Есть, конечно, и такие, кто считает их пережитком прошлого и ставит в один ряд с кольчугами и мечами. Как бы то ни было, это уже история.