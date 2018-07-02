Японцы создали подушку — заменитель кота

Долгими осенними вечерами хочется положить себе на колени теплого кота, гладить его и слушать мурчание. А вот убирать за ним, кормить его, переклеивать ободранные обои не очень хочется. Изобретательные японцы придумали робота-подушку, который виляет хвостом, когда его гладят. И приятно, и хлопот никаких нет.

bigpicture.ru

Qoobo — подушка, разработанная компанией Yukai Engineering Co. Все, что она делает, — виляет хвостом, когда ее гладят. Но для тех, у кого аллергия или просто нет возможности завести питомца, а приласкать кого-то хочется, подушка подходит.

Около полугода назад дизайнеру компании пришлось оставить свою кошку родителям, потому что в квартиру, куда она переехала, нельзя было взять питомца. Тогда она решила помочь себе и другим людям, страдающим от депрессий и тревог, но не имеющим возможности завести домашнее животное. Дизайнер разработала такого робота с основными функциями питомца.

Причудливый роботизированный питомец был представлен на выставке CEATEC 2017. В продажу он поступит в следующем году, а стоить будет примерно 100 долларов. Его создатели утверждают, что Qoobo может работать восемь часов без подзарядки и заряжается от USB. Его особенность — хвост, который двигается по-разному в зависимости от того, как гладят подушку. Еще «безголовая кошка» вибрирует, имитируя мурлыканье.