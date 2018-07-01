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Зачем в Швеции люди массово вживляют чипы под кожу
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Зачем в Швеции люди массово вживляют чипы под кожу 

Anews 1 июля 2018
Фото: anews
В современном мире жители развитых стран борются за защиту личной информации, в Швеции наблюдается массовое чипирование населения. Тысячи граждан этого государства приняли решение поучаствовать в программе, которая позволит удобно расплачиваться за проезд и покупки благодаря вживленному в руку RFID-чипу.
Небольших размеров бесконтактные чипы широко задействованы в ветеринарии с начала нового тысячелетия. Однако в США и Китае такие атрибуты активно используются для людей, которые видят в чипировании массу достоинств.
В современной Швеции через процедуру чипирования успели пройти уже больше 3,5 тысячи граждан. Устройство устанавливают непосредственно под кожу, как правило, между большим и указательным пальцами. Некоторые мастера делают это посредством специального пистолета, но существует вариант вживления благодаря игле.
В Швеции чипирование развернули еще в 2015 году, и с того периода лишь наращивает обороты. Первой транспортной компанией в мире, за чьи услуги можно расплатиться чипом, стала SJ Railways. Благодаря микрочипу, вживленному в руку при сканировании можно увидеть, заплатил ли пассажир за свой проезд.
Необычная технология имеет и другие функции, например, при ее помощи можно расплачиваться за покупки, она может служить пропуском на работу или в спортивный зал, и многое другое. Ладонь с чипом можно использовать как бесконтактную карту для осуществления платежей, а также благодаря ей можно открывать электронные замки, подтверждать личность и совершать другие важные действия.
Многие выражают обеспокоенность тем, что чип способен представлять угрозу неприкосновенности личных данных человека и его приватной жизни. Однако шведы, которые прошли через чипирование, отмечают, что вероятное нарушение их прав не настолько важно, ведь их больше интересует практичность и удобство. Чип заменяет множество вещей, например, ключи, бумажник, пропуск и даже паспорт, поэтому является инструментом будущего.
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