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Немецкий студент изобрел «подушку безопасности» для смартфона
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Немецкий студент изобрел «подушку безопасности» для смартфона 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Студент немецкого университета Аален Филипп Френцель придумал и запатентовал чехол для смартфона, который действительно защищает корпус гаджета при падении на твердую поверхность. Устройство снабжено датчиками, которые срабатывают при свободном падении. На ролике, опубликованном SWR TV, видно, как у летящего телефона срабатывает своеобразная «подушка безопасности» — точнее, вырастают ножки, которые пружинят при соприкосновении с твердой поверхностью. При этом они устроены таким образом, что предохраняют корпус, под каким бы углом он ни приземлился.
Ранее Пятый канал публиковал результаты эксперимента, призванного определить самый прочный телефон. Чтобы найти победителя, исследователи бросали гаджеты различных производителей на деревянные и бетонные поверхности, а на заключительном этапе тестирования — в унитаз.
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