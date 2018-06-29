5 книг для тех, кто хочет разобраться в мире

Аристотель, Фома Аквинский и Ньютон были великими мыслителями, но ведь они не знали о нашем мире даже того, что сейчас знает средний школьник. Со времен их великих мыслительных экспериментов и открытий прошли сотни лет. Мир узнал о Большом взрыве, далеких галактиках, ДНК, антибиотиках, погрузился в виртуальную реальность. Даже нам, родившимся в эру открытий и высоких технологий, сложно разобраться в устройстве современного мира, понять смысл квантовой механики или биоинформатики. Но на помощь простым смертным в этом деле приходят ученые-популяризаторы, которые смогли не только разобраться в высокой науке и сделать в ней какие-то открытия, но и толково объяснить, что к чему, своим недалеким читателям. Перед вами — список из пяти книг, после которых ваша жизнь уже никогда не станет прежней.

«Краткая история времени», Стивен Хокинг

Однажды Стивен Хокинг сказал, что он продал больше книг о физике, чем Мадонна — о сексе, и это действительно выдающееся достижение для популяризатора. Если вы еще не присоединились к армии поклонников литературного дара Стивена Хокинга, то настал час. Пришло время понять, что же такого важного сделал Эйнштейн, почему теория струн — это не про балалайки, откуда взялась наша Вселенная и куда она в итоге должна прийти. Стивена Хокинга называли величайшим физиком-теоретиком современности: его расчеты и теории объяснили науке природу черных дыр и понятие сингулярности, поэтому его книгам по астрофизике можно доверять безоговорочно. Максимально точная информация в них рассказана простым языком (в книге всего одна формула) и разбавлена историями из жизни ученого и его остроумными комментариями. Суть книги полностью отражает ее название. «Краткая история времени» — это экскурс в историю развития астрофизики, сжатое изложение того, что известно ученым о космосе в данный момент, и предположения о том, что случится с нашей Вселенной в далеком будущем. Хокинг не боится разговаривать с читателями о таких сложнейших вещах, как квантовая физика или теория относительности, и показывать им истинный масштаб Вселенной, размышляя о том, что было до Большого взрыва.

«Эволюция человека», Александр Марков

От эволюции Вселенной переходим к эволюции человека, а именно — к двухтомнику Александра Маркова с одноименным названием. Раньше на вопрос: «Что есть человек и откуда он пришел?» нам с разной степенью правдоподобия отвечали философы и богословы, но с середины XIX века за дело всерьез взялись ученые и все стало значительно проще и яснее. Люди — не эксклюзивное творение Господа, а умные, культурные обезьяны, которым еще только предстоит разобраться в том, как лучше использовать свое главное эволюционное приобретение — большой и сложный мозг. Автор объясняет, почему люди (и все другие живые существа заодно) выглядят именно так, а не иначе и чем обуславливается наше поведение. Изучив свою физиологию, мы начинаем глубже понимать самих себя.

В книгах Маркова, конечно, много науки, но, как хороший популяризатор, автор доступно объясняет все сложные термины, так что уже к концу первого тома вы наберетесь знаний об антропологии и генетике, даже не заметив, как это произошло. Пробираться сквозь дебри высокой науки помогает отличное чувство юмора автора — чтобы понять очередную шутку, вам придется усвоить определенное количество новой информации. Бонусом самым любопытным станут размышления автора о будущем биологической науки. Вы узнаете механизмы, с помощью которых можно победить генетические заболевания и старость, и эта информация будет давать вам пищу для ума в скучные зимние вечера.

«Эгоистичный ген», Ричард Докинз

В книге «Эволюция человека» много внимания уделено генам — пожалуй, эти главы можно назвать самыми увлекательными, ведь в них автор говорит о малоизученных вещах, давая волю фантазии читателей. Еще более занимательная с этой точки зрения книга — «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза. В отличие от предыдущих научно-популярных произведений в этом списке творение Докинза — это не просветительский обзор, а книга-теория, книга-исследование, написанная не для докторов биологических наук, а для простых читателей. Докинз и ряд других ученых доказывают, что важнейшая единица эволюции — это не популяция и даже не отдельная особь, а ген. Эволюционная успешность гена заключается в его умении копировать самого себя, а не в его полезности для всего организма. Живые существа ведут себя примерно по той же схеме (размножайся сам — не думай о других), исключая возможность альтруизма в природе. И лишь человек может сломить тиранию генов и вести себя так, как посчитает нужным, а не так, как диктует его биологическая программа.

В культуре, по мнению Докинза, происходят те же процессы. Существуют мельчайшие единицы информации — мемы — которые могут представлять собой идею, символ или даже определенный образ действия, который навязчиво передается от человека к человеку, то есть ведет себя как эгоистичный ген. Вспомним наши любимые интернет-мемы — это картинки, единственная цель которых — добраться до максимального количества зрителей и как можно дольше оставаться в тренде. Мемом будут и какая-нибудь дурацкая мелодия, которую вы никак не можете выкинуть из головы и невольно передаете окружающим, и манера поведения определенного рода знаменитостей, которые просто жаждут быть известными любой ценой. Изучением мемов занимается целая научная дисциплина, которая, однако, имеет спорный статус. Если биологические идеи Докинза стали общепризнанными, то перенос тех же принципов на культурную жизнь человека большинство исследователей считают необоснованным. Для многих ученых мем так и остался просто блестящей метафорой, которую никак нельзя превращать в предмет научного анализа.

«Человек, который принял жену за шляпу», Оливер Сакс

Но так ли хорошо мы знаем самих себя? Автор книги «Человек, который принял жену за шляпу» Оливер Сакс считает иначе. Доктор Сакс — нейропсихолог, то есть человек, который занимается психическими отклонениями, имеющими физиологическую природу. Если, пережив инсульт или аварию, вы вдруг теряете дар речи, то вас отправят именно к нейропсихологу. Оливеру Саксу пришлось работать не только с людьми, переставшими говорить после заболеваний. Он видел пациентов, которые напрочь забывали огромные куски жизни и утрачивали способность запоминать новую информацию, лечил людей, которые переставали ощущать собственное тело без видимых причин, работал с такими причудливыми отклонениями в человеческом мозге, которые и описать-то сложно. Например, герой, чье заболевание дало книге название, разучился связывать физический образ предметов с их функциями и названиями, поэтому запросто мог схватить за голову свою жену, думая, что это его шляпа. Смысл для него имели только геометрические фигуры и звуки. Этот человек не переносил никаких заболеваний или потрясений — просто так проявила себя с возрастом аномалия в том участке его мозга, который отвечает за зрительные функции. Он видит, но на деле как будто слеп, и с этим ничего нельзя сделать.

Оливер Сакс описывал много случаев, которые нельзя вылечить. Он не смог вернуть память несчастным, которые снова и снова обречены переживать свой день сурка, не смог вернуть людям, потерявшим дар понимать речь, эту жизненно важную функцию, но помог всем своим пациентам ужиться с такими сложными и странными болезнями. Помог найти смысл жизни тем, кто забывает все сказанное и увиденное через две минуты, помог заново познать свое тело тем, кто перестал его чувствовать. Помог людям, мучимым тиками, помог онемевшим, оглохшим и обездвиженным. В книгах доктора Сакса мало высокой науки. Описывая невероятные болезни своих пациентов, автор рассуждает на общечеловеческие темы: есть ли душа у человека, который потерял память, может ли болезнь стать той изюминкой, которая делает своего носителя яркой и интересной личностью, чего должен лишиться человек, чтобы перестать быть таковым? На последний вопрос Оливер Сакс так и не нашел ответа — все его пациенты, вне зависимости от того, что они утратили, приспосабливались к новой жизни и оставались полноценными людьми.

«Происхождение жизни. От туманности до клетки», Михаил Никитин

Для тех людей, у которых нет времени читать книги по каждому предмету, рекомендуем «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаила Никитина. Но предупреждаем: чтение будет совсем не из легких. Объемный, очень насыщенный знаниями и терминами труд Никитина сложно назвать научно-популярной книгой — это скорее учебник для людей, уже получивших высшее образование (желательно не гуманитарного характера). Помните, в книге Хокинга была всего одна формула? Покупая книгу Никитина, можете об этом забыть: формул здесь предостаточно и состоят они более чем из трех букв. Огромный объем информации, который автор должен был вместить в сравнительно небольшую книгу, не позволяет терпеливо объяснять каждое сложное понятие, поэтому неподготовленному читателю придется частенько обращаться за помощью к Интернету.

Но если вас не пугает перспектива отвлекаться от чтения каждые несколько страниц и вы действительно хотите разобраться, что к чему во Вселенной, то книга вас не разочарует. Автор подробно описывает все возможные теории возникновения Вселенной, жизни и человека, сравнивает геномы разных организмов и главное — не старается упростить (отказавшись от важных нюансов) научное знание. Никитин со всем уважением относится к своему читателю, давая ему максимум полезной и сложной информации, которая точно заставит ваше важнейшее эволюционное приобретение работать на полную катушку. Чтение подобное литературы сравнимо с чтением «Улисса»: читателю сложно и непонятно, зато какое интеллектуальное удовольствие он получает, продираясь сквозь тяжелейший текст к смыслу!