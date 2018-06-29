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Изобретения, сделавшие жизнь лучше
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Изобретения, сделавшие жизнь лучше 

Рамблер 16 часов назад
За последние десятилетия прогресс ускорился настолько, что новые открытия совершаются чуть ли не ежедневно. Разумеется, не все изобретения находят применение в жизни, но некоторые новинки заметно изменили жизнь к лучшему.
1. Искусственное сердце. Последние модели весят чуть более 100 г и могут поддерживать жизнь пациента до четырёх лет.
2. Автомобили с автопилотом. Сегодня подобные машины активно тестируются и вполне возможно, что в ближайшие десять лет надобность в водителях отпадёт.
3. 3D-биопринтинг. 3D-принтеры позволяют создавать объёмные предметы, а биопринтеры помогут учёным конструировать запасные органы. В будущем человеку, который нуждается в трансплантации, не придётся ждать месяцы, ему будут вживлять искусственно созданные специально для него органы.
4. Солнечные батареи. Это действительно революционное изобретение даёт возможность улучшить экологию на планете. Каждый может установить на крыше своего дома батареи, аккумулирующие энергию солнца, и бесперебойно получать энергию.
5. Распознавание лиц. Эта технология облегчает работу полиции по поимке преступников. Так, именно современная технология распознавания лиц позволила в 2011 году уничтожить Усаму бен Ладена.
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