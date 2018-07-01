В Дании обнаружили ядовитые книги

В одной из библиотек Дании исследователи случайно обнаружили три фолианта, покрытые мышьяком.

Несколько книг XVI и XVII веков заинтересовали ученых из-за текста, который был скрыт под слоем краски. В ходе исследования был проведен анализ обложек фолиантов, содержащих фрагменты рукописей. В составе зеленой краски, под которой скрывались письмена, был обнаружен пигмент на основе мышьяка.

Ученые поместили книги в отдельные коробки и перенесли в проветриваемое помещение. Однако исследователи не отрицают тот факт, что и другие экспонаты, представленные в библиотеке, могут содержать яд.

Специалисты полагают, что мышьяком обложки книг обработали, надеясь защитить тома от насекомых и мышей.

Напомним, что до середины XIX века ядовитое вещество не считалось опасным и даже использовалось в качестве лекарства от некоторых болезней.