В древнейшей египетской пирамиде нашли статую бога

Археологи нашли в ступенчатой пирамиде Джосера бронзовую статую Осириса. Об этом сообщает Luxor Times.

Находка была сделана в ходе реставрационных работ у западного склона пирамиды. Статую обнаружили в небольшом отверстии между каменными блоками фасада, когда специалисты расчищали щель от мусора и завалов. Она изображает бога Осириса с пером и скипетром в руках. Статуя достигает всего 63 сантиметров в высоту и 15 сантиметров в самой широкой части.

Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре — первая пирамида в Древнем Египте, а также древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Она была построена Имхотепом для погребения фараона Джосера около 2650 года до нашей эры. На сегодняшний день ее размеры составляют 121 на 109 метров, а высота — 61 метр.