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Кроссовка из «Назад в будущее» продана на Ebay
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Кроссовка из «Назад в будущее» продана на Ebay 

Рамблер 3 июля 2018
Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее 2"
Вещи из культовых фильмов всегда привлекают пристальное внимание фанатов. Особенно это касается тех вещей, которые становятся узнаваемыми символами картины.
Так случилось и со знаменитой кроссовкой Марти Макфлая, главного героя фантастической трилогии "Назад в будущее" Роберта Земекиса. Его роль исполнил Майкл Джей Фокс.
Хозяин лота, коллекционер обуви Джордан Геллер, предупредил, что обувь находится не в лучшем состоянии. Однако это не помешало ожесточенной борьбе 220 пользователей сети Ebay. В результате потрепанная кроссовка на левую ногу ушла за с молотка за 92,1 тысячи долларов (это почти 6 миллионов рублей). впрочем. имя покупателя держится в секрете.
В фильме "назад в будущее 2" кроссовки будущего зашнуровываются самостоятельно. Напомним, что 2 года назад компания Nike выпустила лимитированную партию кроссовок Nike Mag, которые частично повторяли фантастическую обувь. Коллекция включала всего 89 пар, одна из них ушла на аукционе за 104 тысячи долларов (6 с половиной миллионов рублей).
Первый фильм трилогии вышел в 1985 году, второй — в 1989, а третий — в 1990.
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