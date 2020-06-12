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Потерянные сокровища, которые ищут до сих пор 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Потерянные сокровища, которые ищут до сих пор
Фото: depositphotos.com
Кто-то считает истории о потерянных сокровищах выдумкой, другие тратят жизнь, чтобы найти хоть какие-то следы. Об этих драгоценностях ходят легенды, но пока никому не удалось понять, где их нужно искать. "Рамблер" расскажет о сокровищах, которые до сих пор будоражат умы исследователей.

Город Пайтити

Считается, что именно здесь инки пытались спрятать сокровища от конкистадоров. Множество исследователей прочесывали перуанские джунгли в поисках Пайтити, здесь уже обнаружили несколько древних селений, но ни одно из них даже не напоминает город, где скрыты несметные сокровища.

Тайник Голландца

Нью-йоркский гангстер Артур Флегенхаймер во времена «сухого закона» в тридцатые годы организовал целую подпольную империю и нажил состояние. Чтобы не платить налоги, он упаковал награбленное в контейнер и закопал его в горах Катскилл, а сам отправился в заключение. Его довольно скоро оправдали и выпустили, но чуть позже Голландца застрелили. О тайном месте, где покоятся сокровища, Голландец так никому и не рассказал.

Золото Колчака

В 1918 году в Омске адмирала Колчака провозгласили Верховным правителем России. В город доставили большую часть золотого запаса, который вывезли офицеры из Казани. Стоимость оценили в 650 000 000 рублей. В 1921 году после поражения Колчака белочехи отдали запас большевикам, чтобы гарантировано покинуть территорию России. Но выяснилось, что золотой запас уменьшился, а стоимость его снизилась до 400 000 000 рублей. Еще 250 000 000 царских золотых рублей пропали и не найдены до сих пор.
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