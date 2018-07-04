Плащ-невидимка может стать реальностью

Наверняка каждый хоть раз в жизни мечтал стать невидимкой. Или иметь предмет, который в секунду сможет скрыть его от любопытных глаз. Шапка-невидимка из русских сказок, плащ-невидимка из « Гарри Поттера » — кажется скоро эти вещи могут стать реальными.

Канадские ученые создали удивительный прибор, который способен делать предметы практически невидимыми. И это не магия.

Как отмечают специалисты, дело тут вовсе не в волшебстве, а в игре света. Ученые представили материал, который может перераспределять свет. Благодаря ему световая волна проходит через любой предмет так, как будто этого объекта и нет, делая его прозрачным.

Правда, «невидимым» предмет становится лишь с одной стороны, но специалисты утверждают, что эта проблема решаема.