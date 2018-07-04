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Плащ-невидимка может стать реальностью
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Плащ-невидимка может стать реальностью 

Рамблер 4 июля 2018
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Наверняка каждый хоть раз в жизни мечтал стать невидимкой. Или иметь предмет, который в секунду сможет скрыть его от любопытных глаз. Шапка-невидимка из русских сказок, плащ-невидимка из «Гарри Поттера» — кажется скоро эти вещи могут стать реальными.
Канадские ученые создали удивительный прибор, который способен делать предметы практически невидимыми. И это не магия.
Как отмечают специалисты, дело тут вовсе не в волшебстве, а в игре света. Ученые представили материал, который может перераспределять свет. Благодаря ему световая волна проходит через любой предмет так, как будто этого объекта и нет, делая его прозрачным.
Правда, «невидимым» предмет становится лишь с одной стороны, но специалисты утверждают, что эта проблема решаема.
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