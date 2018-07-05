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Сканер пальца теперь может распознавать смерть
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Сканер пальца теперь может распознавать смерть владельца 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: depositphotos
Ученые из Южной Кореи создали уникальный сканер отпечатков пальцев. Теперь устройство способно понять состояние владельца аппарата.
Сканер нового образца может не только распознать отпечаток пальца хозяина, но и определяет, какова температура тела человека. Если она не будет превышать 45 градусов Цельсия и не будет ниже 30 градусов Цельсия, то проблем с разблокировкой не будет. В остальных случаях доступ к устройству не будет открыт.
Новое устройство поможет защитить информацию, хранящуюся на телефоне владельца, от попадания в руки злоумышленников — они больше не смогут приложить к девайсу муляж или слепок пальца.. Кроме того, эта технология помешает использованию уже мертвых тел для открытия доступа к данным. В ФБР отметили, что преступники часто снимают блокировку с мобильных телефонов уже после гибели их хозяина.
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