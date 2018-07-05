Сканер пальца теперь может распознавать смерть

Ученые из Южной Кореи создали уникальный сканер отпечатков пальцев. Теперь устройство способно понять состояние владельца аппарата.
Сканер нового образца может не только распознать отпечаток пальца хозяина, но и определяет, какова температура тела человека. Если она не будет превышать 45 градусов Цельсия и не будет ниже 30 градусов Цельсия, то проблем с разблокировкой не будет. В остальных случаях доступ к устройству не будет открыт.
Новое устройство поможет защитить информацию, хранящуюся на телефоне владельца, от попадания в руки злоумышленников — они больше не смогут приложить к девайсу муляж или слепок пальца.. Кроме того, эта технология помешает использованию уже мертвых тел для открытия доступа к данным. В ФБР отметили, что преступники часто снимают блокировку с мобильных телефонов уже после гибели их хозяина.