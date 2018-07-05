Сканер пальца теперь может распознавать смерть владельца

Ученые из Южной Кореи создали уникальный сканер отпечатков пальцев. Теперь устройство способно понять состояние владельца аппарата.

Сканер нового образца может не только распознать отпечаток пальца хозяина, но и определяет, какова температура тела человека. Если она не будет превышать 45 градусов Цельсия и не будет ниже 30 градусов Цельсия, то проблем с разблокировкой не будет. В остальных случаях доступ к устройству не будет открыт.