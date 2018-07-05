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Японцы изобрели детектор запаха тела
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Японцы изобрели детектор запаха тела 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: Кадр из фильма «Парфюмер. История одного убийцы»
Множество людей сталкиваются с проблемой неприятного запаха тела. При этом обоняние дает не меньше информации о человеке, чем слух или зрение, поэтому обычно это проблему решают с помощью парфюмерии и дезодоранта. Однако и в этом случае люди часто перебарщивают с сильными ароматами.
Наверно поэтому японская компания «Tanita» выпустила электронный прибор, который за 10 секунд определит насколько приятно пахнет человек.
tanita
Для этого устройство ES-100 достаточно поднести к любому участку тела. Запах тела оценивается по шкале от 1 до 10. Цифра от 1 до 4 означает, что человеку не о чем волноваться. Если же показатель больше, то человеку стоит сходить в душевую кабину или применить туалетную воду. Кстати, прибор оценивает и насыщенность парфюмерных ароматов.
Устройство использует технологию приборов, определяющих уровень алкоголя по дыханию.
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