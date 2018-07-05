Японцы изобрели детектор запаха тела

Множество людей сталкиваются с проблемой неприятного запаха тела. При этом обоняние дает не меньше информации о человеке, чем слух или зрение, поэтому обычно это проблему решают с помощью парфюмерии и дезодоранта. Однако и в этом случае люди часто перебарщивают с сильными ароматами.

Наверно поэтому японская компания «Tanita» выпустила электронный прибор, который за 10 секунд определит насколько приятно пахнет человек.

tanita

Для этого устройство ES-100 достаточно поднести к любому участку тела. Запах тела оценивается по шкале от 1 до 10. Цифра от 1 до 4 означает, что человеку не о чем волноваться. Если же показатель больше, то человеку стоит сходить в душевую кабину или применить туалетную воду. Кстати, прибор оценивает и насыщенность парфюмерных ароматов.

Устройство использует технологию приборов, определяющих уровень алкоголя по дыханию.