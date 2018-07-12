Робота научили «прогибаться под изменчивый мир»

Инженеры из Израиля создали робота Rising STAR, который на ходу может менять форму. Он самостоятельно и в зависимости от обстоятельств решает, на чем передвигаться: на винтах или колесах. О новом чудо‐трансформере рассказал сайт Nation News.

Робот не выполняет конкретных задач, однако может подстраиваться под действительность окружающего мира. Он умеет преодолевать препятствия и маневрировать. К примеру, робот способен частично заехать на слишком высокое для него препятствие, а затем перевалиться через него.

Переменное расстояние между колесами позволяет роботу вставать между двумя стенами или стенками трубы и ехать между ними с помощью колес в вертикальном или горизонтальном положении

При необходимости робот становится плоским, с легкостью проезжая через самые низкие проемы. Отмечается, что Rising STAR управляет оператор.