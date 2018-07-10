Ещё
В Египте найден новый саркофаг
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Египте найден новый саркофаг 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
В египетском городе Александрия учеными был найден огромный саркофаг. Длина, ширина и высота, которые равны 2.75, 1.65 и 1.85 метрам соответственно, говорят о том, что гробница принадлежит кому-то из знатных особ.
Ученые заключили, что находке примерно две тысячи лет и она ни разу не была вскрыта. Находящиеся на поверхности иероглифы в данный момент уже находятся на стадии расшировки.
Ко всему прочему, неподалеку от найденной на пятиметровой глубине гробницы была обнаружена голова древней статуи. Предполагается, что она изображала того, что был здесь захоронен.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны, в которых женщин гораздо больше чем мужчин93
Как легко и просто залезть на любое дерево22
Котенок с человеческим лицом пугает соцсети40
Самые дикие секс-традиции22
Как благодарят в тюрьме216
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
04:42
Тайные знаки, оставленные художниками
Истории
03:30
Что нашли в капсулах времени
Истории
10:45
Места в России, где люди пропадают
Места
03:33
Места, где больше нет людей
Места
11:16
Прогнозы советских фантастов, которые уже сбылись
Истории
05:32
Занятные тайны аэропортов
Места
14:23
Исполинские объекты, которые построил человек
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение