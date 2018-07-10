В Египте найден новый саркофаг

В египетском городе Александрия учеными был найден огромный саркофаг. Длина, ширина и высота, которые равны 2.75, 1.65 и 1.85 метрам соответственно, говорят о том, что гробница принадлежит кому-то из знатных особ.

Ученые заключили, что находке примерно две тысячи лет и она ни разу не была вскрыта. Находящиеся на поверхности иероглифы в данный момент уже находятся на стадии расшировки.

Ко всему прочему, неподалеку от найденной на пятиметровой глубине гробницы была обнаружена голова древней статуи. Предполагается, что она изображала того, что был здесь захоронен.