Самые безумные покупки голливудских звезд

Говорят, что у богатых свои причуды. Если ознакомиться со списком необычных покупок знаменитостей, в этом не остается никаких сомнений.

Леди Гага и детектор призраков

Ходят слухи, что знаменитая певица-фрик Леди Гага верит в призраков и даже приобрела себе специальный прибор, который помогает определить, есть ли рядом привидение. Он работает на основе магниторезонансных волн, а стоит 50 тысяч долларов. Девушка не считает покупку бессмысленной и уже брала его несколько раз в тур для сохранения душевного спокойствия.

Николас Кейдж и череп динозавра

На самом деле скелеты динозавров популярны у знаменитостей. Известно, что Леонардо Ди Каприо уже регулярно покупает кости исчезнувших животных, чтобы пополнить собственную коллекцию. Так, на одном из аукционов актер купил череп тираннозавра, которому насчитывается около 67 миллионов лет, но потом передумал и продал необычный экспонат Николасу Кейджу за 267 тысяч долларов.

Брэд Питт и танк

После съемок в фильме "Война миров Z" актер решил приобрести советский танк Т-54, который увидел на съемочной площадке. Естественно, журналисты завалили Брэда вопросами, зачем ему понадобилось такое средство передвижения. Питт был немногословен: "На память".

Анжелина Джоли и водопад

Однажды щедрая и любящая Джоли подарила Питту водопад в Калифорнии. У этого подарка есть предыстория. Брэд увлекается творчеством архитектора Фрэнка Ллойда Райта, когда в 2006 году они с Джоли побывали в знаменитом "Доме над водопадом" в штате Пенсильвания, спроектированном архитектором, Питт остался в полном восторге от шедевра архитектуры. Именно поэтому Анжелина подарила Брэду водопад, чтобы тот при желании мог построить над ним дом.

Ким Бейсингер и город

Водопад — это еще цветочки, по сравнению с целым городом, который в 1989 году приобрела актриса Ким Бейсингер за баснословные 20 миллионов долларов. Звезда Голливуда оформила в собственность городок Браселтон в ее родном штате Джорджия. Что двигало актрисой — непонятно: забота, желание эксперимента, чистый бизнес? Да все вместе: она хотела превратить эту дыру в туристический центр, но в результате актриса только обанкротилась.

Боно и билет первым классом для шляпы

Однажды фронтмен U2 улетел на гастроли в Италию, забыв дома любимую шляпу. Вероятно, музыкант считает ее своим талисманом, потому что он решил транспортировать ее во что бы то ни стало. Интересно при этом, какой способ транспортировки выбрал Боно!.. Для головного убора он забронировал место в первом классе на авиарейсе Лондон-Болонья, билет обошелся ему в тысячу фунтов.

Руперт Гринт и фургончик мороженщика

Звезда " Гарри Поттера " с самого детства мечтал иметь собственный фургончик мороженщика. В 2007 году Руперт потратил часть своего многомиллионного гонорара именно на это приобретение, а в последний день съемок "Поттерианы" он приехал на фургончике и угощал всех мороженым.

Том Круз и УЗИ-аппарат