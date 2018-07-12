Вещи, которые раньше выглядели по-другому

Ежедневно мы пользуемся десятками вещей, привычных и удобных. Но когда-то многие из них выглядели совсем иначе.

1. Курица. Ещё сто лет назад курятина считалась деликатесом, но сегодня мясо курицы — повседневная еда. Благодаря усилиям селекционеров сейчас курицы примерно в два раза больше, чем предки пятидесятилетней давности. 74% куриц выращиваются на фермах, где они обитают в небольших помещениях. Здесь они менее активны, а значит, скорее набирают массу. В 1925 году цыплят забивали на 112 день жизни, когда масса достигала 1,2 кг, сегодня цыплята идут под нож на 47 день с массой 2,6 кг.

2. Пылесос. Первые модели появились в США в 1869 году. Один из предшественников современных моделей от компании Siemens весил 300 кг и работал на двигателе мощностью 1 л.с.

3. Купальник. Сейчас на пляжах можно наблюдать десятки разновидностей купальников от очень скромных до весьма откровенных. А вот в викторианскую эпоху купальники закрывали тело до ног, а создавались они из шерсти.

4. Детская коляска. Этот предмет придумал в 1733 году Уильям Кент, английский художник и ландшафтный архитектор. Прототип современной коляски катили коза или пони.