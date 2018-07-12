В Турции нашли Библию, которой не должно быть

Турции археологи обнаружили Библию, подрывающую все устои Христианской религии. Драгоценная книга, возраст которой превышает 1500 лет, была спрятана в Палате правосудия Анкары

Золотые (в прямом смысле) буквы нанесены на страницы из тонко выделанной кожи. Библия написана на ассирийском языке — это Евангелие от ученика Христа, Варнавы.

Ватикан уже заявил, что не считает эту Библию каноничной. Еще бы, ведь записи Варнавы совсем не соответствуют утвержденной на Никейском соборе Библии.

В частности, Варнава называет Иисуса пророком, не обожествляя его. В этой версии на распятие попал Иуда, а Иисус был взят на небо живым.

Книга остается под охраной в Этнографическом музее Анкары. Известно, что сразу несколько крупных мировых инвесторов пытались выкупить Библию, стоимость которой превышает 30$ миллионов.