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В Турции нашли Библию, которой не должно быть
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В Турции нашли Библию, которой не должно быть 

Don't Panic 11 часов назад
Фото: Don't Panic
В Турции археологи обнаружили Библию, подрывающую все устои Христианской религии. Драгоценная книга, возраст которой превышает 1500 лет, была спрятана в Палате правосудия Анкары.
Золотые (в прямом смысле) буквы нанесены на страницы из тонко выделанной кожи. Библия написана на ассирийском языке — это Евангелие от ученика Христа, Варнавы.
Ватикан уже заявил, что не считает эту Библию каноничной. Еще бы, ведь записи Варнавы совсем не соответствуют утвержденной на Никейском соборе Библии.
В частности, Варнава называет Иисуса пророком, не обожествляя его. В этой версии на распятие попал Иуда, а Иисус был взят на небо живым.
Книга остается под охраной в Этнографическом музее Анкары. Известно, что сразу несколько крупных мировых инвесторов пытались выкупить Библию, стоимость которой превышает 30$ миллионов.
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