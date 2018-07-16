Рисунки к книге о Винни-Пухе стали самыми дорогими

Фото: Кадр из мультфильма "Винни-Пух и Медовое дерево"

Рисунки Эрнеста Шепарда к книге о Винни-Пухе стали самыми дорогими книжными иллюстрациями, проданными на аукционе Sotheby’s. Их стоимость составила 1,2 миллиона долларов.

На аукционе выставлялись пять рисунков, в том числе известная карта "Стоакрового леса", которая появилась на первой странице оригинальной книги в 1926 году. Эта самая карта послужила вдохновением Уолту Диснею во время создания первого мультфильма про медвежонка "Винни-Пух и Медовое дерево" в 1966 году.

@Sothebys