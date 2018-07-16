Ещё
Рисунки к книге о Винни-Пухе стали самыми дорогими
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рисунки к книге о Винни-Пухе стали самыми дорогими 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Винни-Пух и Медовое дерево"
Рисунки Эрнеста Шепарда к книге о Винни-Пухе стали самыми дорогими книжными иллюстрациями, проданными на аукционе Sotheby’s. Их стоимость составила 1,2 миллиона долларов.
На аукционе выставлялись пять рисунков, в том числе известная карта "Стоакрового леса", которая появилась на первой странице оригинальной книги в 1926 году. Эта самая карта послужила вдохновением Уолту Диснею во время создания первого мультфильма про медвежонка "Винни-Пух и Медовое дерево" в 1966 году.
@Sothebys
На карте есть надпись, сделанная ребенком: "Нарисовано мной, а мистер Шепард помогал". Вероятно, она означает, что вместе с иллюстратором Эрнестом Шепардом работал сын Алана Милна Кристофер Робин.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Были ли на Земле гигантские люди11
Cамые невыгодные сделки русских22
Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее33
Выжить при падении с 10 км: чудо Весны Вулович6
О каких европейских грехах русские не знали12
Видео
00:44
Японские кошки предсказали землетрясение
Безумный мир
04:14
Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее
Безумный мир
09:14
Дикий гигант против львов, крокодилов и носорогов
Безумный мир
11:19
Были ли на Земле гигантские люди
Истории
20:51
Было ли у древних египтян электричество
Истории
04:19
Кошки и собаки, которые не ругаются
Безумный мир
10:08
Жуткие заброшенные отели
Места
10:09
Каких вымерших животных могут «воскресить»
Безумный мир
02:07
Мужчина заменил лампочку и восхитил Сеть
Безумный мир
00:57
Певец Шура: я начинал бомжем, так и продолжаю!
Люди Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение