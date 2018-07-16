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«Макдоналдс» выпустил коллекцию одежды из 90-х
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«Макдоналдс» выпустил коллекцию одежды из 90-х 

Рамблер 12 часов назад
Фото: mcdeliveryatmcdonalds.com
Всемирно известная сеть фаст-фуда покоряет новые горизонты. В честь Дня доставки (McDelivery) компания выпустила ретро-коллекцию одежды из девяностых.
mcdeliveryatmcdonalds.com
Среди прочего — носки, футболки, банданы. Все предметы гардероба помечены фирменным логотипом и сопровождаются креативным принтом. Носки украшены изображениями бургеров, бандана имеет принт с картофелем фри.
mcdeliveryatmcdonalds.com
Чтобы получить какой-либо предмет одежды, заказ необходимо сделать через один из сервисов доставки, который сотрудничает с компанией "Макдоналдс". Акция длится всего один день и на территории России недоступна. Зато в ней смогут принять участие жители Соединенных Штатов, Канады, Италии, ОАЭ, Австраоии, Филиппин, Германии, Нидерландов, Сальвадора и Гватемалы, а также Польши.
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