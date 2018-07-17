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Туринская плащаница оказалась подделкой
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Туринская плащаница оказалась подделкой 

Дни.ру 15 часов назад
Фото: Дни.ру
Эксперты считают, что человек, завернутый в плащаницу, не мог быть распят. Об этом говорит движение, по которому стекалась кровь.
Туринская плащаница является подделкой и была создана в XV веке, считают ученые Комитета по расследованию псевдонаучных утверждений. Антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета имени Джона Мурса и химик Луиджи Гарлашелли пришли к выводу, что следы крови на ней не могли быть оставлены завернутым в нее телом распятого Христа.
Исследователи решили выяснить, как кровь будет течь из ран. Для эксперимента они привлекли живого человека и манекена, а также взяли донорскую кровь и жидкость с аналогичными свойствами.
Ученые поместили участников эксперимента в различные позы и сравнили полученные пятна крови с имеющимися на плащанице. Как утверждают специалисты, что пятна могли возникнуть только в том случае, если капли текли по тыльной стороне ладони и вдоль предплечья под разными углами. А это, считают ученые, невозможно для лежачего положения.
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