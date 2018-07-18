Игрушки, о которых современные дети ничего не знают

18 июля 1985 года появился первый "Тетрис", самая популярная электронная игрушка девяностых.

Ее разработчиком стал российский программист Алексей Пажитнов , который усовершенствовал американскую головоломку «Pentomino Puzzle». Игру придумал математик Соломон Голомб. смысл заключался в том, чтобы правильно расположить в коробке пять квадратов.

Пажитнов решил, что гораздо интереснее собирать фигуры в реальном времени, при этом при падении они переворачивались. Но возможности ЭВМ не позволили ввести в игру пять блоков, поэтому Пажитнов ограничился четырьмя и назвал свое изобретение «Тетрамино» (тетра — четыре). Позже его сократили до известного всем "Тетриса".

Первая компьютерная версия игры была создана 6 июня 1984 года. А через год появилось электронное устройство для игры.

"Тетрис" получил несколько наград Американской ассоциации разработчиков: как лучший потребительский софт, оригинальная разработка и развлекательная программа.

За 20 лет "Тетрис" разошелся тиражом в четверть миллиарда. Этот рекорд не удалось превзойти ни одной электронной игрушке.

«Электроника ИМ-02»

Больше известная как игра "Ну погоди", самая популярная среди советских портативных электронных игр. Прибор был оснащен часами и металлической ножкой, и мог использоваться как будильник. Игра имела два уровня сложности — А и Б. Волк собирал яйца в корзины, а Заяц наблюдал за усилиями вечного соперника, время от времени появляясь из окна.

Разумеется, игра сразу обросла мифами. Многие дети верили, что если набрать 1000 очков, то победителю покажут мультфильм "Ну, погоди". Другой вариант финальной заставки: Заяц дарит Волку букет цветов. На самом деле, ничего такого было в принципе невозможно. А после тысячи очков игра просто начиналась заново.

Разные версии игрушки отличались одеждой Волка — где-то он щеголял в трусах в горошек, а где-то в цветочек. В самом редком варианте трусы Волка были в звездочках.

Тамагочи

Японская игрушка, ставшая феноменом среди детей девяностых. Первые тамагочи появились 23 ноября 1996 года, но играть с ними можно было только с помощью консоли Game Boy от Nintendo.

Самостоятельные модели появились позже и сразу стали бешено популярными. Электронные питомцы завладели сердцами и умами миллионов детей, их повсюду брали с собой.

Первоначально можно было наблюдать только за одним питомцем, позже появилась возможность выбрать из нескольких вариантов.

Питомцы появлялись на свет прямо на ваших глазах, они требовали внимания, еды, заботы и своевременной уборки туалета. Однако как бы хорошо вы за ними не ухаживали, рано или поздно электронные котята, щенки, рыбы и даже динозавры умирали. Для многих детей это становилось настоящей трагедией.

Dendy

Игровая приставка с логотипом хулиганистого слоника в кепке знакома всем детям девяностых. Это был лучший подарок для любого ребенка. Картриджы с играми коллекционировались, самыми популярными были "Танчики", "Super Mario", "Contra", "Duck Hunt", к которой прилагался пистолет, и другие восьмибитные игрушки.

Дети часами проводили за джойстиками, пытаясь довести Марио до очередной принцессы, а родители ругались, но были не прочь и сами зависнуть на часок.