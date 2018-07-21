В Великобритании нашли утерянный сценарий Кубрика

Пропавший сценарий по новелле "Жгучая тайна" Стефана Цвейга 1956 года нашли в Бангорском университете в Уэльсе.

Текст обнаружил профессор кинематографии Натан Абрамс. Сценарий занимает больше ста страниц и практически закончен, поэтому по нему вполне можно снять фильм.

Кроме того, на тексте Кубрика сохранилась отметка кинокомпании MGM от 24 октября 1956 года. Предполагается, что MGM отказались от экранизации новеллы Цвейга, когда выяснилось, что Кубрик в нарушение контракта одновременно работает над фильмом "Тропы славы".

Сценарий картины "Жгучая тайна" повествует о мужчине, который пытается подружиться с 10-летним мальчиком во время отдыха на курорте, чтобы завести роман с его матерью.