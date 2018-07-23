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Личные вещи Нила Армстронга продадут на аукционе
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Личные вещи Нила Армстронга продадут на аукционе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: wikipedia.org
Американский аукционный дом Heritage Auctions выставит на торги вещи первого астронавта, высадившегося на Луне, который умер в 2012 году. Аукционы пройдут в ноябре этого года, а затем еще дважды в 2019 году.
Среди выставляемых на торги вещей покупатели найдут бойскаутскую кепку астронавта и флаг университета Пердью, которые Армстронг брал с собой в полет на Луну. Кроме того, в числе лотов значится золотая монета из коллекции Армстронга и монеты, выпущенные в память о космической программе "Аполлон".
Сын астронавта Марк Армстронг сказал, что его отец никогда не говорил, что именно он хочет сделать со всеми теми вещами, которые он хранил.
"Я не думаю, что у него была какая-то конкретная цель, но раз отец все-таки сохранил эти вещи, значит это было для него важно".
Одни вещи необходимо идентифицировать, а сделать это могут только знающие люди. Другие нуждаются в реставрации и правильном хранении. Именно поэтому семья астронавта решила выставить их на аукционе.
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