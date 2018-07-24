Летающий костюм «железного человека» можно купить

Изобретатель из Великобритании создал костюм «железного человека».

Ричард Браунинг добился впечатляющих результатов, которыми может гордиться. Финальная версия костюма действительно позволяет летать над землей и сейчас готова к продаже. Все тестирования на работоспособность и надежность увенчались успехом.

В комплект входят две пары двигателей, которые работают на реактивном или дизельном топливе. Костюм может развить скорость до 51-го километра в час и подняться на максимальную высоту в 3,7 километра. При этом вес снаряжения составляет всего 26 килограммов. Кстати, некоторые детали костюма напечатаны на 3D-принтере. В топливный бак, которым оснащен костюм, помещается 16 литров топлива. Его хватит на 4 минуты полета.

Стоимость чуда техники пока не раскрывается, но специалисты полагают, что она будет составлять несколько тысяч долларов.