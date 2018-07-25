Секретные фотографии Зоны 51

Вокруг Зоны 51 легенды ходят уже не первое десятилетие. Эта секретная военная база военно-воздушных сил США находится в пустыне Невада, и, по мнению конспирологов, здесь учёные контактируют с инопланетянами. По Интернету гуляют фотографии Зоны 51, сделанные профессионалами и любителями, которые вызывают вопросы.

1. НЛО сверху. Автор этой фотографии пролетал над базой на самолёте и случайно запечатлел в воздухе восемь мигающих огней. Некоторые пользователи полагают, что это были всего лишь испытания новинок ВВС.

2. Мумия пришельца. Мужчина по имени Алан Льюис рассказал, что его отец работал в Зоне 51. После его смерти Алан убирался в доме и нашёл любопытную фотографию, на которой отец позирует с пришельцем. Фото действительно выглядит реалистично, хотя не исключено, что это подделка.

3. НЛО боком. Компания туристов прогуливалась по пустыне и заметила активность возле Зоны 51: над базой летал странный объект, который путешественники сфотографировали. Если повернуть фото на 90 градусов, то объект будет очень похож на летающую тарелку.

4. Официальные фото НЛО. На некоторых официальных фотографиях из Зоны 51 видны тарелкообразные летающие объекты, вокруг которых сгруппирован персонал. Можно было бы принять их за НЛО, но на объектах стоят отметки ВВС США. Возможно, это были новые разработки военных.