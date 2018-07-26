Почему на Руси куклам не рисовали лица

В старину на Руси дети играли тряпичными куклами, у которых, как правило, отсутствовали лица. Почему? Неужели мастерицам было просто лень нарисовать куколке глаза, нос и рот? Нет, на то были совсем другие причины.

Магическое значение

Согласно православной вере, человек был создан по образу и подобию Божьему. Кукла же — неодушевленный предмет. Однако, если бы она была похожа на человека, то она также воплощала бы в себе образ Бога. Поэтому делать её похожей на человека было недопустимо. Напротив, наши предки верили, что в человекоподобную куклу может вселиться нечистая сила, например, бес или домовой. В результате ребенок, который играет с куколкой, может пострадать: он будет болеть или его постигнут другие неприятности. Не зря в наше время куклы с человеческими лицами, в которых вселяются злые духи, фигурируют во многих фильмах ужасов. Куклы на Руси служили не только игрушками, они играли роль оберегов. При этом и для детей, и для взрослых. В древности куклы охраняли людей от болезней, злых духов, разнообразных несчастий. Считалось, что наибольшей магической силой обладали куклы, выполненные без использования иглы и ножниц. Ткань при их изготовлении не резали, а рвали. Так и называли этих кукол — «рванки». Часто у них не было не только лиц, но и рук, и ног.

Куклы-обереги

Ещё до рождения ребенка делали куклу-«сонницу», которую клали в колыбель, чтобы малыш спал крепко и спокойно. До крещения младенца в люльку клали куклу-«пеленашку» в виде запеленутого ребеночка. Изготавливали её обычно из кусков старой одежды. После крещения куколку хранили вместе с крестильной рубахой ребенка. В северных регионах России была популярна кукла-«берёстушка». Делали ее из свернутой в трубочку бересты. Внутрь вкладывали листок с защитной молитвой или заговором. «Берестушек» называли также «бабушкиными куклами», поскольку обычно их дарили своим внукам родные бабушки. На свадьбу дарили новобрачным кукол-«неразлучников»: у мужской и женской фигурок была одна общая рука, символизирующая крепость брачного союза. Изготавливали их из трех красных лоскутов одинакового размера. Куколки закрепляли на полотенце. Когда в молодой семье появлялся первенец, «неразлучников» снимали с полотенца, которое затем использовали в хозяйстве. Самих же куколок отдавали играть ребенку, либо просто хранили в доме. Куклу-«десятиручку» дарили на свадьбу невесте или женщине, недавно вышедшей замуж. По поверью, куколка должна была помочь молодой хозяйке все успевать, а также способствовала ладу в семейной жизни. Оберегом всей семьи считалась кукла-«крупеничка». Делали её после сбора урожая. Туловище куколки представляло собой мешочек с зерном. Считалось, что такая кукла принесет в дом достаток и благополучие. Кроме того, «крупеничка» символизировала плодородие, поэтому была популярна у женщин, которые хотели иметь детей. На юге России бытовала традиция изготавливать обереги для жилища в виде кукол, которых звали «день и ночь». Изготавливать такую куколку было положено под Новый год из тканей темного и светлого тонов, символизировавших соответственно ночь и день. По утрам куклу поворачивали к себе светлой стороной, а по вечерам — темной. Это нужно было для того, чтобы день или ночь прошли спокойно. Кукла-«веник» спасала от ссор и разлада в доме. Изготавливали ее из травы, лыка или соломы, надевая на нее платочек и сарафанчик в соответствии с местными традициями. Еще делали двенадцать куколок, пеленали их как младенцев и скрепляли вместе, а потом помещали в укромном месте за печкой. Эти куклы звались «лихорадками». Считалось, что они защищают хозяев от болезней.

Куклы для праздников

Существовали и специальные обрядовые куклы, которых использовали в различных магических ритуалах, в том числе связанных с праздниками. Так, кукла-«стригушка», изготовленная из первого сжатого снопа, «отвечала» за богатый урожай. Куклу-«козу» использовали в рождественских колядках. Куклу-«крестец» ставили на Крещение у ведра с освященной водой. В Масленичную неделю за окно вывешивали куклу под названием «домашняя масленица». К Вербному воскресенью делали красноликих пасхальных кукол, которых принято было отдавать странникам и паломникам. На Ивана Купалу обряжали куклу-«купавку», на руки которой вешали ленточки, обозначавшие девичьи желания. Затем ленты снимали и пускали плыть по реке. Считалось, что они не только способствуют исполнению желаний, но и забирают с собой все невзгоды. Кстати, и в наши дни можно купить или заказать безликую куклу-оберег, которая служит тем или иным магическим целям. При желании такими куклами могут играть и дети, но вряд ли современного ребенка сильно заинтересует игрушка, сделанная в соответствии со старинными традициями. Сегодня мало кто помнит об изначальном сакральном предназначении подобных вещей.