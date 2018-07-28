В Казахстане нашли Ромео и Джульетту бронзового века

Необычная могила возрастом в пять тысяч лет обнаружена учеными в Карагандинской области.

В ней нашли останки мужчины и женщины, обнявшихся в момент смерти. На женщине были зеленые браслеты с камнями, мужчина был вооружен кинжалом и колчаном стрел. Также среди артефактов — керамика и позолоченный кулон.

Неподалеку было найдено захоронение двух лошадей, лежащих спина к спине.

Ученые считают, что лошадей убили намеренно, чтобы они сопровождали своих хозяев в загробной жизни. Но обстоятельства смерти древних Ромео и Джульетты пока под вопросом.

Игорь Кукушкин подчеркнул, что такие совместные захоронения не являются редкостью в Казахстане, однако пока неясно, умерли ли мужчина и женщина одновременно, или один из них был убит (или убил себя), чтобы последовать за своим супругом.

По мнению исследователей, мужчина мог быть возничим колесницы.

Могли окружена стоячими камнями. В ближайшее время тщательное изучение останков продолжится.