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В Казахстане нашли Ромео и Джульетту бронзового века
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В Казахстане нашли Ромео и Джульетту бронзового века 

Рамблер 11 часов назад
Фото: ru.wikipedia.org
Необычная могила возрастом в пять тысяч лет обнаружена учеными в Карагандинской области.
В ней нашли останки мужчины и женщины, обнявшихся в момент смерти. На женщине были зеленые браслеты с камнями, мужчина был вооружен кинжалом и колчаном стрел. Также среди артефактов — керамика и позолоченный кулон.
Неподалеку было найдено захоронение двух лошадей, лежащих спина к спине.
Ученые считают, что лошадей убили намеренно, чтобы они сопровождали своих хозяев в загробной жизни. Но обстоятельства смерти древних Ромео и Джульетты пока под вопросом.
Игорь Кукушкин подчеркнул, что такие совместные захоронения не являются редкостью в Казахстане, однако пока неясно, умерли ли мужчина и женщина одновременно, или один из них был убит (или убил себя), чтобы последовать за своим супругом.
По мнению исследователей, мужчина мог быть возничим колесницы.
Могли окружена стоячими камнями. В ближайшее время тщательное изучение останков продолжится.
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