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Скетч Канье Уэста стал предметом насмешек
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Скетч Канье Уэста стал предметом насмешек 

Рамблер 12 часов назад
Фото: @kanyewestt_official
Канье Уэст — владелец фирмы Yeezy и муж Ким Кардашьян, представил эскизы новых кроссовок.
Вот только фанаты не совсем поняли, что им показывает рэпер. Сначала они подумали, что Канье очень любит вулканы разных видов и подписал их цифрами, чтобы легче было отличать.
Позже Уэста снова посетила муза, и он пририсовал еще одну модель к этому скетчу.
Подписчики отметили, что Канье, скорее всего, любитель форм для выпечки и не упустили возможности всячески подшутить над ним:
Подобные скетчи только подогрели интерес фанатов к новым моделям кроссовок. Конечно же, на шутках они не остановились, а начали фантазировать. Подписчики попытались представить, как будет выглядеть обувь в конечном итоге, когда дизайнеры воплотят эскиз в жизнь.
А также представили варианты своих скетчей:
Изобретательность рэпера сравнили с умениями персонажей из мультсериала "Симпсоны":
Возможно, эскизы Канье не настолько хороши, потому что он рэпер, а не художник. Но стоит отметить, что Уэст очень заинтересован в дизайне и придумывает новые модели буквально на ходу. Остается только порадоваться за него.
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