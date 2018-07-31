Скетч Канье Уэста стал предметом насмешек

Вот только фанаты не совсем поняли, что им показывает рэпер. Сначала они подумали, что Канье очень любит вулканы разных видов и подписал их цифрами, чтобы легче было отличать.

adding basketball pic.twitter.com/S61SkXdY7A— KANYE WEST (@kanyewest) 27 июля 2018 г. Позже Уэста снова посетила муза, и он пририсовал еще одну модель к этому скетчу.

I'm feeling that 451 pic.twitter.com/NP2BLgn3nP— IdolKnights (@idolknights) 27 июля 2018 г. Подписчики отметили, что Канье, скорее всего, любитель форм для выпечки и не упустили возможности всячески подшутить над ним:

Подобные скетчи только подогрели интерес фанатов к новым моделям кроссовок. Конечно же, на шутках они не остановились, а начали фантазировать. Подписчики попытались представить, как будет выглядеть обувь в конечном итоге, когда дизайнеры воплотят эскиз в жизнь.

Add the YeeFlops. pic.twitter.com/OYD8g3aasu— Jonathan H. Wage (@jwage) 27 июля 2018 г. А также представили варианты своих скетчей:

pic.twitter.com/q8cy4ABmTP— Benj (@BeejPr) 28 июля 2018 г. Изобретательность рэпера сравнили с умениями персонажей из мультсериала "Симпсоны":

Возможно, эскизы Канье не настолько хороши, потому что он рэпер, а не художник. Но стоит отметить, что Уэст очень заинтересован в дизайне и придумывает новые модели буквально на ходу. Остается только порадоваться за него.