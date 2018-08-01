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Корона Карла IX похищена в Швеции
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Корона Карла IX похищена в Швеции 

Мир24 5 часов назад
Фото: Мир24
В Швеции совершено дерзкое ограбление. Из собора в городе Стренгнес похищены похоронные королевские регалии. Об этом пишет Expressen.
Злоумышленники украли корону и державу Карла IX. Кроме того, была похищена и корона его супруги — королевы Кристины.
По словам очевидцев, кражу совершили несколько человек. Они спрыгнули в моторную лодку, на которой смогли уйти от стражей порядка.
Полицейские ищут грабителей на земле, воде и в воздухе. Правоохранители обследуют все направления, где могли бы укрыться злоумышленники.
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