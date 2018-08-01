Корона Карла IX похищена в Швеции

В Швеции совершено дерзкое ограбление. Из собора в городе Стренгнес похищены похоронные королевские регалии. Об этом пишет Expressen.

Злоумышленники украли корону и державу Карла IX. Кроме того, была похищена и корона его супруги — королевы Кристины.

По словам очевидцев, кражу совершили несколько человек. Они спрыгнули в моторную лодку, на которой смогли уйти от стражей порядка.

Полицейские ищут грабителей на земле, воде и в воздухе. Правоохранители обследуют все направления, где могли бы укрыться злоумышленники.