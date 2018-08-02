В США опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя

Американский журнал Strand Magazine сообщил, что опубликует не издававшийся до этого рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя . Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что действие написанного в 1956 году рассказала происходит в гостинице Ritz в Париже. В произведении Хемингуэй изображает солдат, которые устали от Второй мировой войны, но смотрят на будущее с надеждой.

"В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side (Комната на стороне сада. — Газета.Ru )", — говорится в заявлении журнала.