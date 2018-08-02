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В США опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя
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В США опубликуют неизданный рассказ Хемингуэя 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Американский журнал Strand Magazine сообщил, что опубликует не издававшийся до этого рассказ писателя Эрнеста Хемингуэя. Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что действие написанного в 1956 году рассказала происходит в гостинице Ritz в Париже. В произведении Хемингуэй изображает солдат, которые устали от Второй мировой войны, но смотрят на будущее с надеждой.
"В 55 номере нашего журнала мы с гордостью представляем неопубликованный рассказ Эрнеста Хемингуэя под названием A Room on the Garden Side (Комната на стороне сада. — Газета.Ru)", — говорится в заявлении журнала.
Ранее в Великобритании преподаватель университета Бангор Нейтон Абрамс обнаружил сценарий американского режиссера Стенли Кубрика, считавшийся утерянным на протяжении 60 лет.
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