В Японии двуногого робота научили «летящей походке»

Японские инженеры из Токийского университета презентовали двуногого робота, который оснащен квадрокоптером. Как пишет издание IEEE Spectrum, дрон задает движение, робот подстраивается под скорость беспилотника, передает ФАН.

Разработчики объяснили, что двуногие роботы нестабильны из-за особенности конструкции. По словам специалистов, ученым приходится находить способы поддержания их равновесия. Поэтому инженеры решили закрепить дрон над корпусом двуногого робота. Ученые подчеркнули, что в ногах робота установлен сервомотор.