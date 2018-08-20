Ещё
Эти вещи скоро исчезнут из жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эти вещи скоро исчезнут из жизни 

Рамблер 9 часов назад
Совсем недавно нас окружали совсем другие вещи. Кнопочные телефоны, виниловые проигрыватели, видеомагнитофоны — всем этим мы пользовались буквально вчера и даже не заметили, как эти предметы вышли из обихода. А что ещё может исчезнуть из нашей жизни совсем скоро?
1. Пульт дистанционного управления. «Умные дома» в ближайшем будущем будут управляться с планшета или телефона, так что пульты утеряют актуальность.
2. Наличные деньги и кредитные карты. Процесс оплаты покупок посредством телефона сегодня уже никого не удивляет. Уже скоро эта технология распространится настолько, что надобность в наличных и картах отпадёт.
3. Ключи. Дом, машина, гараж уже через пару десятков лет мы будем закрывать и открывать без использования ключей. Им на смену придут голосовые команды или отпечатки пальцев либо сетчатки глаза.
4. Провода. Запутанные и испорченные провода скоро уйдут в прошлое, ведь недалёк день, когда все приборы будут заряжаться через wi-fi.
5. Шприцы. Неприятные уколы с помощью иглы больше не будут никого пугать. Учёные разработали две технологии введения лекарств. Это может быть введение медикаментозной жидкости через поры посредством струи со скоростью выше, чем скорость звука, или капсулами с микроскопическими иглами, которые растворяются в желудке, доставив лекарство.
Комментарии35
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие банды орудовали в СССР во время войны17
Нашелся корабль, пропавший на Бермудах 90 лет назад12
«Тютелька в тютельку»: что это значит на самом деле4
Секреты, которые могут спасти жизнь грибнику20
Женщина провела 10 часов в открытом море и выжила20
Видео
05:01
Известные люди, погибшие в небе
Люди
04:20
Нашелся корабль, пропавший на Бермудах 90 лет назад
Безумный мир
02:05
Мужчина встретил на работе странное существо
Безумный мир
07:38
Бортпроводники раскрыли свои секреты
Безумный мир Люди
08:10
Эти вещи скоро исчезнут из жизни
Вещи
05:24
Развеяны популярные мифы о космосе
Истории
05:00
Грубые ошибки инженеров, которые дорого обошлись
Истории
10:56
Пугающие места, которые учёные не могут объяснить
Места
10:26
Технологии предков, которые поражают воображение
Истории
03:01
Призрак на дороге мог стать причиной ДТП
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение