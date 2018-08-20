Эти вещи скоро исчезнут из жизни

Совсем недавно нас окружали совсем другие вещи. Кнопочные телефоны, виниловые проигрыватели, видеомагнитофоны — всем этим мы пользовались буквально вчера и даже не заметили, как эти предметы вышли из обихода. А что ещё может исчезнуть из нашей жизни совсем скоро?

1. Пульт дистанционного управления. «Умные дома» в ближайшем будущем будут управляться с планшета или телефона, так что пульты утеряют актуальность.

2. Наличные деньги и кредитные карты. Процесс оплаты покупок посредством телефона сегодня уже никого не удивляет. Уже скоро эта технология распространится настолько, что надобность в наличных и картах отпадёт.

3. Ключи. Дом, машина, гараж уже через пару десятков лет мы будем закрывать и открывать без использования ключей. Им на смену придут голосовые команды или отпечатки пальцев либо сетчатки глаза.

4. Провода. Запутанные и испорченные провода скоро уйдут в прошлое, ведь недалёк день, когда все приборы будут заряжаться через wi-fi.

5. Шприцы. Неприятные уколы с помощью иглы больше не будут никого пугать. Учёные разработали две технологии введения лекарств. Это может быть введение медикаментозной жидкости через поры посредством струи со скоростью выше, чем скорость звука, или капсулами с микроскопическими иглами, которые растворяются в желудке, доставив лекарство.