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Вещи, о которых грезили в СССР
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Вещи, о которых грезили в СССР 

Рамблер 8 часов назад
Чрезмерная привязанность к вещам во времена Советского Союза осуждалась, но люди готовы были на многое, чтобы заполучить квартиру, мебельный гарнитур или модную обновку. Ради этих вещей некоторые могли рискнуть не только деньгами, но и спокойствием.
1. Джинсы. Качественные брендовые джинсы подчеркивали статус владельца и говорили о его продвинутости в моде.
2. Фотоаппарат «Зенит». Советская зеркальная фотокамера гарантировала отличное качество снимков, поэтому обзавестись ею желали многие любители.
3. Автомобиль ВАЗ-2101. Первая модель ВАЗа поступила в продажу в 1970 году. Автолюбители полюбили «Копейку» за комфортность, лёгкость управления и безопасность, хотя по сегодняшним стандартам она весьма далека от идеала.
4. Ковер на стене. Без пресловутого ковра на стене квартира многим казалась голой. Если в 50-60-ые годы жители предпочитали лёгкие дорожки, то в семидесятых годах популярными стали толстые ковры в красно-бордовых тонах.
5. Кроссовки и спортивные костюмы марки Adidas. Этот бренд в СССР узнали во время Олимпиады-80, проходившей в Москве: тогда призёры и победители щеголяли в форме Adidas. Конечно, после этого спрос на продукцию компании был огромен.
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