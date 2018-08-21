Вещи, о которых грезили в СССР

Чрезмерная привязанность к вещам во времена Советского Союза осуждалась, но люди готовы были на многое, чтобы заполучить квартиру, мебельный гарнитур или модную обновку. Ради этих вещей некоторые могли рискнуть не только деньгами, но и спокойствием.

1. Джинсы. Качественные брендовые джинсы подчеркивали статус владельца и говорили о его продвинутости в моде.

2. Фотоаппарат «Зенит» . Советская зеркальная фотокамера гарантировала отличное качество снимков, поэтому обзавестись ею желали многие любители.

3. Автомобиль ВАЗ-2101. Первая модель ВАЗа поступила в продажу в 1970 году. Автолюбители полюбили «Копейку» за комфортность, лёгкость управления и безопасность, хотя по сегодняшним стандартам она весьма далека от идеала.

4. Ковер на стене. Без пресловутого ковра на стене квартира многим казалась голой. Если в 50-60-ые годы жители предпочитали лёгкие дорожки, то в семидесятых годах популярными стали толстые ковры в красно-бордовых тонах.

5. Кроссовки и спортивные костюмы марки Adidas. Этот бренд в СССР узнали во время Олимпиады-80, проходившей в Москве: тогда призёры и победители щеголяли в форме Adidas. Конечно, после этого спрос на продукцию компании был огромен.