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Привычные вещи, которые вас убьют
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Привычные вещи, которые вас убьют 

Рамблер 9 часов назад
И дома, и на улице, и на работе нас окружают десятки вещей, вполне привычных и удобных, которые мы порой даже не замечаем. Между тем, многие из них смертельно опасны.
1. Уроки физкультуры в школе. Сложно представить, но занятия физической культурой действительно несут угрозу. В США каждый год 50 учеников умирают во время спортивных занятий. Среди главных причин перегрев, травмы мозга и остановка сердца.
2. Плохой почерк врача. Неразборчивый почерк медиков давно стал предметом шуток, но, когда речь заходит о статистике, становится не до смеха. Примерно 7 000 человек умирает в мире ежегодно только потому, что они не могут верно прочесть название выписанного лекарства из-за плохого почерка врача.
3. Алкоголь. Большинство людей считают убийцами наркотики, но в реальности именно алкоголь убивает больше людей, чем все вместе взятые наркотики.
4. Падение с кровати. Упасть с кровати и умереть? Это кажется странным. Но на самом деле погибших при падении с кровати куда больше, чем погибших при падении с американских горок. Каждый год 400 американцев уходит из жизни, свалившись с матраса.
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