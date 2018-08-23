Привычные вещи, которые вас убьют

И дома, и на улице, и на работе нас окружают десятки вещей, вполне привычных и удобных, которые мы порой даже не замечаем. Между тем, многие из них смертельно опасны.

1. Уроки физкультуры в школе. Сложно представить, но занятия физической культурой действительно несут угрозу. В США каждый год 50 учеников умирают во время спортивных занятий. Среди главных причин перегрев, травмы мозга и остановка сердца.

2. Плохой почерк врача. Неразборчивый почерк медиков давно стал предметом шуток, но, когда речь заходит о статистике, становится не до смеха. Примерно 7 000 человек умирает в мире ежегодно только потому, что они не могут верно прочесть название выписанного лекарства из-за плохого почерка врача.

3. Алкоголь. Большинство людей считают убийцами наркотики, но в реальности именно алкоголь убивает больше людей, чем все вместе взятые наркотики.

4. Падение с кровати. Упасть с кровати и умереть? Это кажется странным. Но на самом деле погибших при падении с кровати куда больше, чем погибших при падении с американских горок. Каждый год 400 американцев уходит из жизни, свалившись с матраса.