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Баснословно дорогие вещества
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Баснословно дорогие вещества 

Рамблер 7 часов назад
Если задать вопрос о том, какое самое дорогое вещество на планете, многие назовут золото. В действительности это совсем не так. В мире есть вещества, которые стоят куда больше золота, а их количество исчисляется десятыми долями грамма.
1. Родий. Грамм родия стоит около 58 долларов, это чуть больше, чем стоимость золота.
2. Платина. Металл стоимостью 60 долларов за грамм широко применяется в ювелирной промышленности.
3. Рог носорога. Жители Азии уверены, что рог носорога помогает в лечении сложных заболеваний. Стоимость «лекарства» — 110 долларов за грамм.
4. Плутоний. Радиоактивный металл стоимостью 4 000 долларов за грамм необходим для производства оружия и нужд ядерной энергетики.
5. Паинит. Редчайший драгоценный камень насыщенного красно-оранжевого цвета стоит 9 000 долларов за грамм.
6. Тааффеит. От 3 до 20 000 долларов за грамм стоит камень тааффеит. Есть мнение, что он в миллион раз более редкий, чем алмаз. К сегодняшнему дню на планете найдено менее половины чайной чашки таафеитов.
7. Тритий. 30 000 долларов за грамм дадут за радиоактивный изотоп водорода, который образуется в верхних слоях атмосферы. Мировые запасы природного трития микроскопичны, а производство 1 килограмма обходится в 30 000 000 долларов.
8. Бриллианты. Драгоценности с этими камнями — фавориты всех женщин, но доступны они не всем. За высококачественные камни, особенно цветные, потребуется отдать до 55 000 долларов за грамм.
9. Калифорний. 27 000 000 долларов за грамм. Радиоактивный химический элемент был получен искусственно в 1950 году. Сейчас металл синтезируют всего в двух лабораториях: Димитровграде в России и в Окриджской национальной лаборатории в США. Ежегодно производится не более 40 микрограммов калифорния, а общемировой запас на сегодня — около 8 граммов.
10. Антивещество. 63 000 000 000 000 долларов за грамм — такова, по данным некоторых источников, стоимость антивещества.
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