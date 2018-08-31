Ещё
На египетской мумии обнаружили скрытые письмена
Далее:
Читайте также:
Ещё

На египетской мумии обнаружили скрытые письмена 

Lenta.ru + ещё 11 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
На осколках саркофага древнеегипетской мумии, хранящейся в музее Стэнфордского университета, были обнаружены фрагменты текста, ранее не замеченные учеными. Исследователи смогли расшифровать имя женщины, которой принадлежали останки, а также часть надписи, которая оказалась эпитафией. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Возраст мумии достигает примерно две тысячи лет. Она относится к греко-римскому, или эллинистическому периоду существования Египта (между 100-м годом до нашей эры и 100-м годом нашей эры).
В 1901 году останки приобрела жена Леланда Стэнфорда, магната и основателя Стэнфордского университета. В 1906 году саркофаг, изготовленный из картонажа — хрупкого материала в виде покрытых гипсом слоев льна или папируса, — был сильно поврежден в результате землетрясения.
Весной 2018 года фрагменты мумии изучались студентами в рамках курса о музейной культуре. На двух осколках были выявлены надписи, которые впоследствии были переведены египтологами и специалистами по древнеегипетскому письму. Оказалось, что умершую женщину звали Сенчалантос, а часть текста гласила «Пусть ее имя молодеет с каждым днем». Стиль письма позволил специалистам уточнить дату смерти египтянки — не ранее 30 года до нашей эры. Тексты, сохранившиеся с того времени, археологи находят редко.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жуткая история «девочки-курицы»2
Город-призрак на заброшенном острове в океане
Как выглядели эротические открытки 100 лет назад16
Факты о Луне, заставляющие учёных краснеть9
Кто приказал убить Михаила Фрунзе39
Видео
00:15
Любопытного призрака запечатлели на видео
Безумный мир
09:02
Американские тайники каторжников
Вещи
00:14
Натужно рычащая собака вызвала восторг в Сети
Безумный мир
04:29
Ядерные испытания, которые пошли не по плану
Истории
06:08
Живут ли в Марианской впадине исполинские акулы
Безумный мир
06:24
Очень странные мосты, которые реально существуют
Места
10:05
Пугающие факты о нашей Вселенной
Безумный мир
19:00
Изобретения, убившие создателей
Вещи Люди
05:27
Исторические факты, о которых не говорят в школе
Истории
02:52
На Сахалине рыбаки спасли жизнь акуле
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение