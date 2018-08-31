На египетской мумии обнаружили скрытые письмена

На осколках саркофага древнеегипетской мумии, хранящейся в музее Стэнфордского университета, были обнаружены фрагменты текста, ранее не замеченные учеными. Исследователи смогли расшифровать имя женщины, которой принадлежали останки, а также часть надписи, которая оказалась эпитафией. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Возраст мумии достигает примерно две тысячи лет. Она относится к греко-римскому, или эллинистическому периоду существования Египта (между 100-м годом до нашей эры и 100-м годом нашей эры).

В 1901 году останки приобрела жена Леланда Стэнфорда, магната и основателя Стэнфордского университета. В 1906 году саркофаг, изготовленный из картонажа — хрупкого материала в виде покрытых гипсом слоев льна или папируса, — был сильно поврежден в результате землетрясения.

Весной 2018 года фрагменты мумии изучались студентами в рамках курса о музейной культуре. На двух осколках были выявлены надписи, которые впоследствии были переведены египтологами и специалистами по древнеегипетскому письму. Оказалось, что умершую женщину звали Сенчалантос, а часть текста гласила «Пусть ее имя молодеет с каждым днем». Стиль письма позволил специалистам уточнить дату смерти египтянки — не ранее 30 года до нашей эры. Тексты, сохранившиеся с того времени, археологи находят редко.