Изобретения, убившие создателей

Китайского изобретателя Ван Ху, который жил Ван Ху в конце 15-начале 16 века, считают пионером воздухоплавания и приписывают ему изобретение летательного аппарата с ракетным двигателем. В рукописях указано, что Ван Ху придумал машину с двумя креслами, которую снабдил 2 воздушными змеями и 47 ракетами с порохом. Изобретатель сел в кресло и приказал слугам поджечь порох. Сразу же прогремел взрыв и клубы дыма, а когда дым рассеялся, ни Ван Ху, ни его устройства никто не увидел. Слуги могли бы предположить, что учёному удалось взлететь, но клочья его халата доказали, что он отправился в иной мир. Так изобретение убило создателя. Но это не единственный случай в истории.

Учёный и революционер, врач и писатель, мыслитель и соратник В. И. Ленина — всё это можно сказать об Александре Богданове . В начале прошлого века он увлекся разработкой средства для вечной молодости и пришёл к выводу, что избавиться от старения можно, если переливать пожилым людям кровь молодых. Уже после революции специально для исследований в это области был создан Институт крови, который Богданов возглавил. Опыты с переливанием крови Богданов ставил на себе и первые результаты были многообещающими. Во время очередного переливания у учёного начался сепсис и вскоре он скончался.

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