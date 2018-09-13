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Зачем нужны эти вещи
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Зачем нужны эти вещи 

Рамблер 13 часов назад
Если вы пристальнее посмотрите на привычные вещи, то удивитесь, насколько они интересны. Например, у наушников Apple на корпусе имеется четыре отверстия. И это вовсе не декор, отверстия оптимизируют потоки воздуха, чтобы звук был чище и объёмнее. А вот ещё несколько любопытных фактов о вещах, которые попадают к вам в руки каждый день.
1. Петля на ручке фена, которую не все замечают, нужна для того, чтобы хранить его вертикально. В таком положении прибор должен сохранит работоспособность, да и провод не будет путаться.
2. Цифры на взлётно-посадочной полосе. Во всём мире ВПП маркируют цифрами от 01 до 36. Эти значки соответствуют магнитному курсу, на котором расположены полосы, и помогают пилотам сориентироваться при посадке.
3. Крошечную ручку на бутылках с кленовым сиропом или оливковым маслом многие считают милой, но бессмысленной деталью. Когда-то такие жидкости хранились в огромных сосудах, наливать из которых без поддержки посредством ручки было невозможно. Сейчас, когда бутыли сильно уменьшились в размерах, ручка — это дань традиции.
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