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Создан робот, способный копировать полет насекомых
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Создан робот, способный копировать полет насекомых 

Рамблер 6 часов назад
Научные работники из Голландии сконструировали робота, который может очень быстро летать и выполнять в воздухе сложные маневры, схожие с теми, что выполняют насекомые. Подробно механику создания инженеры описали в статье, опубликованной в журнале Science.
В основу движений робота закладывали маневры обычной плодовой мушки. Теперь он полностью может скопировать движения насекомого, хотя и превосходит муху по габаритам.
Инженеры рассказали, что их робот взмахивает крыльями 17 раз в секунду, а также может перемещаться со скоростью до 25 километров в час, а также вращаться вокруг своей оси на 360 градусов.
Создатели необычного робота уже начали сотрудничество с зоологами, чтобы вместе работать над исследованиями полетов насекомых.
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