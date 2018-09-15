Создан робот, способный копировать полет насекомых

Научные работники из Голландии сконструировали робота, который может очень быстро летать и выполнять в воздухе сложные маневры, схожие с теми, что выполняют насекомые. Подробно механику создания инженеры описали в статье, опубликованной в журнале Science.

В основу движений робота закладывали маневры обычной плодовой мушки. Теперь он полностью может скопировать движения насекомого, хотя и превосходит муху по габаритам.

Инженеры рассказали, что их робот взмахивает крыльями 17 раз в секунду, а также может перемещаться со скоростью до 25 километров в час, а также вращаться вокруг своей оси на 360 градусов.

Создатели необычного робота уже начали сотрудничество с зоологами, чтобы вместе работать над исследованиями полетов насекомых.