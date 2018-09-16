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Китаец «гуляет» по улицам с роботом-танком
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Китаец «гуляет» по улицам с роботом-танком 

Рамблер 8 часов назад
На прогулку с роботом-трансформером понадобилось разрешение полиции.
Это чудо техники было разработано к фестивалю Taobao Maker Festival, который проходит каждый год. Специалисты демонстрируют свое мастерство в создании самых разнообразных изобретений. Например, вот таких роботов-трансформеров.
Робот может действовать в двух режимах: танк и гуманоид. В кабине трансформера помещаются два человека. Когда разработчик решил прогуляться со своим детищем по улицам Пекина, некоторые прохожие испугались, завидев такую махину, но большинство, наоборот, проявили любопытство и живо интересовались диковинкой.
Полиция разрешила выезжать с роботом на дороги, но рекомендовала не появляться на дорогах общего пользования, однако владелец робота этим рекомендациям следует не всегда. В полиции считают, что такая машина затруднит движение, авот создатель уверен, что робот поможет бороться с пробками.
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