Китаец «гуляет» по улицам с роботом-танком

На прогулку с роботом-трансформером понадобилось разрешение полиции.

Это чудо техники было разработано к фестивалю Taobao Maker Festival, который проходит каждый год. Специалисты демонстрируют свое мастерство в создании самых разнообразных изобретений. Например, вот таких роботов-трансформеров.

Робот может действовать в двух режимах: танк и гуманоид. В кабине трансформера помещаются два человека. Когда разработчик решил прогуляться со своим детищем по улицам Пекина, некоторые прохожие испугались, завидев такую махину, но большинство, наоборот, проявили любопытство и живо интересовались диковинкой.

Полиция разрешила выезжать с роботом на дороги, но рекомендовала не появляться на дорогах общего пользования, однако владелец робота этим рекомендациям следует не всегда. В полиции считают, что такая машина затруднит движение, авот создатель уверен, что робот поможет бороться с пробками.