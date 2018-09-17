Кто заказал компьютерную мышь

Ежедневно почти каждый пользуется компьютерной мышью. Впервые это устройство показали на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско 9 декабря 1968 года. Заказчиком разработки было НАСА , которое хотело упростить работу с вычислительными системами, но представленный экземпляр агентству не понравился, поскольку с мышью нельзя было работать в космосе.

А вот ещё несколько фактов, которые заставят вас удивиться.

1. Компьютерную мышь придумал американский инженер Дуглас Энгельбарт. Он запатентовал изобретение, но срок патента закончился раньше, чем мышь запустили в массовое производство.

2. На первой мыши были одна кнопка, но Энгельбарт хотел, чтобы кнопок было пять, по одной для каждого пальца.

3. Популярной мышь стала только в восьмидесятых после того, как права на неё купила компания Apple

4. Курсор мыши намеренно сделан наклонным. На первых мониторах разрешение было плохим, так что вертикальный или горизонтальный курсор терялся на них.

5. Первая оптическая мышь появилась в 1980 году, но широко использовать её начали в конце девяностых, потому что лишь тогда она стала по карману большинству людей.

6. В 1991 году выпустили одну из первых отечественных компьютерных мышей.