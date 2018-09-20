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Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
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Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком 

Рамблер 11 часов назад
Видеоблогер Юрий Янив известен многим пользователям Сети. В своем видеоблоге умелец радует своих подписчиков разного рода полезными советами.
Но видео, выложенное на популярном портале Reddit, буквально взорвало Интернет. В ролике Юрий представил самодельное устройство для изготовления идеального мясного кебаба.
“Прибор” видеоблогер собрал буквально из подручных средств: понадобилась алюминиевая баночка из-под “Кока-Колы”, верхняя часть бутылки из-под «Пепси» и уголок сантехнической трубы.
Пластиковую бутылку умелец наполнил мясным фаршем, в сантехническое колено вставил деревянную шпажку и в результате получил идеальную «мясную колбаску». При этом толщину кебаба можно легко менять, используя водопроводные уголки разного диаметра.
Пользователи, просмотревшие видео, не скупились на лайки и восторженные комментарии. Многие признают, что это один из самых полезных лайфхаков и планируют воспользоваться им при удобном случае.
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