Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком

Видеоблогер Юрий Янив известен многим пользователям Сети. В своем видеоблоге умелец радует своих подписчиков разного рода полезными советами.

Но видео, выложенное на популярном портале Reddit, буквально взорвало Интернет. В ролике Юрий представил самодельное устройство для изготовления идеального мясного кебаба.

“Прибор” видеоблогер собрал буквально из подручных средств: понадобилась алюминиевая баночка из-под “Кока-Колы” , верхняя часть бутылки из-под «Пепси» и уголок сантехнической трубы.

Пластиковую бутылку умелец наполнил мясным фаршем, в сантехническое колено вставил деревянную шпажку и в результате получил идеальную «мясную колбаску». При этом толщину кебаба можно легко менять, используя водопроводные уголки разного диаметра.

Пользователи, просмотревшие видео, не скупились на лайки и восторженные комментарии. Многие признают, что это один из самых полезных лайфхаков и планируют воспользоваться им при удобном случае.