Выдуманные гаджеты, которые уже созданы

В некоторых фильмах показывают удивительные устройства, и каждый зритель после просмотра ленты задумывается, почему же у него нет таких удобных и полезных гаджетов. Между тем, многие фантастические, как кажется, аксессуары давно созданы и даже применяются в реальной жизни.

1. Сканаду, экспериментальный аналог трикодера из сериала «Звёздный путь». Этот прибор определяет частоту пульса, измеряет давление и температуру человека, а потом отправляет данные на смартфон.

2. Горизонтальные и вертикальные лифты. В ленте «Чарли и шоколадная фабрика» показывали лифты, способные передвигаться в любом направлении. Подобные лифты уже разрабатываются, так что, возможно, в ближайшем будущем ими станут оснащать здания.

3. Кроссовки, которые сами шнуруются. Во второй части трилогии «Назад в будущее» продемонстрировали массу устройств, завороживших людей. Одним из гаджетов будущего были кроссовки главного героя, которые сами зашнуровывались. Такая модель уже создана компанией Nike. На кроссовках есть сенсоры, благодаря которым кроссовки шнуруются без помощи рук.

4. Световые мечи из «Звёздных войн». Мечи были мечтой всех фанатов саги. Сегодня подобные приспособления тоже есть, хотя и применяются не в качестве оружия: лазерные и плазменные лучи используют для резки различных материалов.

Смотрите видео и узнайте, какие ещё гаджеты из фантастических картин уже созданы или появятся очень скоро.